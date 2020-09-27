FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
27.09.2020 18:55
0
Печать

Азербайджан и Армения опубликовали новые кадры военных действий в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана вечером 27 сентября опубликовало кадры огневой атаки позиций вооружённых сил Армении.

Оборонное ведомство также сообщило о занятии высоты Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта, передаёт РИА Новости. Это позволило азербайджанским военным взять под огневой контроль дорогу Варденис — Агдере, соединяющую Карабах с Арменией.

Армения также показала видео с полей конфликта в Нагорном Карабахе. На них ведётся обстрел военной техники Азербайджана.

Число пострадавших среди мирного населения на линии соприкосновения в Карабахе, по данным генпрокуратуры Азербайджана, выросло до 19 человек.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook рассказала, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе боев с азербайджанскими военными потеряла 16 человек, более сотни ранены.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний