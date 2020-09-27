Азербайджан и Армения опубликовали новые кадры военных действий в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана вечером 27 сентября опубликовало кадры огневой атаки позиций вооружённых сил Армении.
Оборонное ведомство также сообщило о занятии высоты Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта, передаёт РИА Новости. Это позволило азербайджанским военным взять под огневой контроль дорогу Варденис — Агдере, соединяющую Карабах с Арменией.
Армения также показала видео с полей конфликта в Нагорном Карабахе. На них ведётся обстрел военной техники Азербайджана.
Число пострадавших среди мирного населения на линии соприкосновения в Карабахе, по данным генпрокуратуры Азербайджана, выросло до 19 человек.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook рассказала, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе боев с азербайджанскими военными потеряла 16 человек, более сотни ранены.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.