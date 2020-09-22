Тихановская: Евросоюз предоставит Белоруссии «пакет помощи после демократических перемен»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала об итогах переговоров с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.
«Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», — сообщает 22 сентября пресс-служба оппозиционера.
При этом экс-кандидат в президенты не уточнила, что будет включать в себя пакет помощи. В конце августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС готов выделить 53 миллиона евро для помощи народу Белоруссии.
Накануне еврочиновники так и не смогли согласовать санкции против режима Александра Лукашенко.