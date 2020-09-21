Сколтеховец расскажет, заменит ли искусственный интеллект врача и кто будет ставить диагноз через 10 лет

Уже и поражения от коронавируса оценивают с помощью компьютерных технологий; а кто вообще будет ставить диагнозы лет через десять? Какова вероятность того, что этим займется искусственный интеллект, расскажут 23 сентября в «Архэ» представители Сколтеха. Онлайн, бесплатно. 12+

Искусственный интеллект, который поднатаскали на тысячах снимков и данных МРТ, УЗИ, ЭКГ уже практически безошибочно диагностирует несколько десятков заболеваний глаз. Если дать посмотреть снимок сетчатки глаза опытнейшему врачу и искусственному интеллекту, последний с большей точностью распознает заболевание диабет. «Ручное» измерение каких-нибудь физических показателей у человека может занять десятки минут, а ИИ это сделает за секунды. Компьютерное зрение уже может видеть то, что не видит врач. В чем искусственный интеллект может заменить врача, а где ему останется роль только помощника? Как это изменит медицину в целом? Долго ли ждать перемен? Об этом расскажет старший преподаватель Сколтеха Михаил Беляев — он специалист в области искусственного интеллекта и машинного обучения, работал для Airbus и Toyota, но последние пять лет специализируется на анализе медицинских данных.

