«Потребуется полтора-два месяца». Санкции за Навального могут появиться уже в ноябре, сообщил евродепутат, экс-глава МИД Эстонии Паэт

Новые санкционные списки для россиян за отравление Алексея Навального могут появиться в ноябре. Решение является не юридическим, а политическим. Об этом накануне встречи глав МИД ЕС по ситуации с Навальным и Белоруссией, которая пройдёт в Брюсселе 21 сентября, заявил депутат Европарламента от Эстонии, глава МИД этой страны в 2005–2014 годах Урмас Паэт. «Я чувствую, что потребуется полтора-два месяца. Не всегда решение Европарламента означает, что все 27 государств ЕС готовы принимать такие решения, — сказал Паэт в понедельник в интервью «Новому Проспекту». — Не думаю, что кто-то [из 27 стран ЕС] откажется от консенсуса, но могут быть новые элементы. Например, что касается санкций по Беларуси, все знают, что Кипр на это не согласен. Власти Кипра хотят получить за это что-то против Турции, например. Так что такие внутренние политические игры могут продолжаться и дальше и в вопросе санкций по Навальному. Но если консультации идут нормально, то обычно это занимает полтора-два месяца».

Урмас Паэт Фото: из личного архива

При этом представитель либералов в Европейском парламенте, отвечая на вопрос об отношении к фактической отмене презумпции невиновности для фигурантов расследований Навального, которую предлагает резолюция 17 сентября, заявил, что это не «юридическое», а «политическое» решение депутатов ЕС.

«Санкции в международном плане не являются следствием работы какого-то международного суда или юридического процесса. Санкции — это политическое решение. Это связано с политическими событиями, которые дают миру конфликты в Украине, раньше — в Грузии, нападения на оппозиционеров и журналистов… …мы слышали в течение нескольких лет от МИД РФ, что они «ничего не знают», что они никак не участвовали. Мы это слышали и когда начался конфликт с Украиной в 2014 году, мы то же самое слышали в грустный день, когда сбили малайзийский самолёт, мы слышали аналогичные заявления и по Сирии и так далее. Слишком часто мы слышим такие официальные реплики: «ничего не знаем», «никак не участвовали». Но позже, через некоторое время, мы понимаем, что это не была правда», — сказал депутат Европарламента от Эстонии.



Резолюция по ситуации с Навальным и событиям в Белоруссии была принята в минувший четверг. Она в том числе предполагает окончательный отказ от недостроенного газопровода «Северный поток — 2», создание институтов поддержки оппозиционеров и действия, направленные на отмену поправок к Конституции РФ, принятых летом 2020 года.

В начале ноября истекает срок президентских полномочий Александра Лукашенко по итогам выборов 2015 года. Итоги выборов 9 августа 2020 года в ЕС не признали и заявили о нелегитимности Лукашенко как лидера Белоруссии ещё на пять лет.

Ранее «Фонтанка» поговорила с депутатом Европарламента от Латвии Татьяной Жданок, которая голосовала против резолюции, призывающей к новым санкциям за Навального.

