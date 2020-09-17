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17.09.2020 13:56
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Европарламент не признает Лукашенко президентом Белоруссии. Санкции требуют наложить и на россиян, поддержавших его

Европарламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом гласит резолюция объединения, принятая 17 сентября.

Депутаты Европарламента требуют ввести санкции против самого Лукашенко и белорусских чиновников, причастных, по мнению парламентариев, к фальсификации итогов президентских выборов в стране. Ограничения могут затронуть и россиян, которые поддержали Лукашенко. Также от Евросоюза требуют заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов. Наконец, последним пунктом резолюции идет призыв к отзыву решения о проведении в Белоруссии ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее санкции против белорусских властей призвала ввести одна из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили об ограничениях в отношении белорусского руководства.

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