Европарламент не признает Лукашенко президентом Белоруссии. Санкции требуют наложить и на россиян, поддержавших его
Европарламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом гласит резолюция объединения, принятая 17 сентября.
Депутаты Европарламента требуют ввести санкции против самого Лукашенко и белорусских чиновников, причастных, по мнению парламентариев, к фальсификации итогов президентских выборов в стране. Ограничения могут затронуть и россиян, которые поддержали Лукашенко. Также от Евросоюза требуют заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов. Наконец, последним пунктом резолюции идет призыв к отзыву решения о проведении в Белоруссии ЧМ-2021 по хоккею.