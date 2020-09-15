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15.09.2020 11:28
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«У Лукашенко нет будущего». Тихановская призвала ввести санкции против белорусских властей

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская написала колонку для американской газеты Washington Post.

«Мы просим правительства других стран прекратить сотрудничество с режимом [Александра Лукашенко] и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан», — пишет 15 сентября Тихановская.

По ее словам, сейчас соглашения с Белоруссией можно заключать только «на свой страх и риск», а новая власть не сможет гарантировать их соблюдение. Тихановская уверена, что «у Лукашенко нет будущего». Она отметила, что президенту Белоруссии сейчас противостоит «беспрецедентное массовое движение за демократию». При этом экс-кандидат на выборах подчеркнула исключительно мирный характер протеста.

«Чем сильнее диктатор Лукашенко пытается сохранить власть, тем больше она ослабевает», — считает оппозиционный политик.

ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили о санкциях в отношении белорусского руководства. Лукашенко заверил, что Белоруссия не боится давления извне.

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Комментарии (17)

67832738
Проибалты первыми как всегда отрабатывают.
Владислав М
После всего, что Лукашенко натворил, его мало кто воспринимает, как нормального политика, и даже как нормального человека.
Весь этот цирк с автоматами, нелепые перехваты звонков, аресты и садизм в полицейских участках ... это конец политической карьеры.
вадики
Лукашеуску тура проиграл выбары пусть теперь пробует 2025 год
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