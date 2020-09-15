«У Лукашенко нет будущего». Тихановская призвала ввести санкции против белорусских властей

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская написала колонку для американской газеты Washington Post.



«Мы просим правительства других стран прекратить сотрудничество с режимом [Александра Лукашенко] и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан», — пишет 15 сентября Тихановская.



По ее словам, сейчас соглашения с Белоруссией можно заключать только «на свой страх и риск», а новая власть не сможет гарантировать их соблюдение. Тихановская уверена, что «у Лукашенко нет будущего». Она отметила, что президенту Белоруссии сейчас противостоит «беспрецедентное массовое движение за демократию». При этом экс-кандидат на выборах подчеркнула исключительно мирный характер протеста.

