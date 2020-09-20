Санкции ЕС за покушение на Алексея Навального неизбежны, и дело тут не в персоне Владимира Путина, а в той самой «русофобии», о которой не устаёт говорить российский МИД. В этом уверена Татьяна Жданок, одна из 84 евродепутатов, которые на минувшей неделе проголосовали «против» резолюции https://www.fontanka.ru/2020/09/17/69471301/ , призывающей правительства ЕС отменить проект «Северный поток 2», принять «стратегию демократизации» России и потребовать от Москвы отмены «незаконно принятых» летом поправок к Конституции. Бывший член компартии Латвии обвиняет коллег в двойных стандартах, не понимает желания Навального вернуться в РФ и не видит необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии.

- Я в целом против санкций как таковых. Против этого механизма. Он не работает в межгосударственных отношениях, приводя зачастую к обратным результатам. Создает ненужное напряжение между странами. Эта позиция не только моя, но и моих избирателей. Меня четырежды выбирали депутатом Европарламента. Впервые это было в 2004 году. Концепция нашей избирательной программы осталась неизменной с того времени: единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Это формула Де Голля. В 2004 году обсуждалось новое соглашение между ЕС и Россией, и тогда речь шла о возможном стратегическом партнёрстве. Этой версии исторических событий не суждено было сбыться. Произошло прямо противоположное. В 2008 году Евросоюз запустил программу Восточного партнёрства. Да, политик должен пересматривать свои подходы в зависимости от меняющейся ситуации. Конечно, мы это делаем. Но мечта о Европе от океана до океана остаётся.

- Она не только это предлагает… Да, я против этой резолюции. И против белорусской тоже.

- Татьяна Аркадьевна, мы правильно понимаем, что вы один из 84 депутатов, которые голосовали против резолюции, которая предлагает вводить санкции против Москвы за отравление Алексея Навального?

Но, возвращаясь к обсуждаемым резолюциям по России и Белоруссии, надо сказать, что такого рода документы - скорее сотрясение воздуха. Хотя волна от такого сотрясения может преобразовываться в какие-то другие волны. В основном она адресована Европейскому Совету, то есть главам государств и профильным министрам. Такие резолюции, как правило, являются сырыми документами. Они лепятся очень быстро. Схема здесь такая. Накануне пленарного заседания утверждается повестка дня. В нее включают уже заранее подготовленные в комитетах доклады по будущим регламентам и директивам. И еще набор каких-то «срочных» резолюций. Их предлагают политические группы. Если большинство политических групп согласны, то повестка дня утверждается. Набор резолюций для сентябрьской сессии был утвержден в прошлый четверг, 10 сентября. Кроме Навального, Белоруссии, там было ещё много других про разные страны. Дальше политические группы, а это как правило советники, работающие в комитете по иностранным делам, а они опытные люди, готовят свои тексты, опираясь на аналогичные старые резолюции. После их утверждения в политических группах эксперты и ответственные за резолюцию депутаты уже садятся и утрясают общий текст. Некоторые журналисты, не разобравшись, включают в свои материалы цитаты из текстов политических групп, поскольку они первыми появляются на сайте Европарламента. В данном случае было шесть групп и, следовательно, шесть проектов. Потом уже, после всех этих согласований, когда в итоговый текст берутся фразы из текстов каждой группы, появляется «Joint Motion», то есть общий проект резолюции. Я это всё к чему. Эти резолюции не совершенное произведение. Как правило, противоречивое.

- Главное смотреть, кому выгодно и для чего нужно. Эта резолюция из числа чисто декларативных. Их испекает комитет по иностранным делам. В России очень любят говорить, что Европарламент - это вообще пустое место, что там ничего не решается. На самом деле это не так. Решается достаточно много, но решается по другим направлениям. В частности, по бюджету, по визовой политике, по внутренним делам, по вопросам занятости. Через соответствующие комитеты проходят так называемые регламенты. Это громадный кусок европейского законодательства, обязательного для всех стран. Кроме того, обсуждаются другие обязывающие документы – директивы, не имеющие прямого действия. И все это не принимается без Европарламента.

- Что такое норма? Я вообще-то математик по профессии, доктор наук. Специалист по теории вероятностей. Многие закономерности в этой жизни возникают, как наложения случайностей друг на друга (смеётся). Поэтому не знаю, как тут можно вообще применять слово норма.

- Презумпция невиновности – не очень подходящее слово, поскольку главная закавыка здесь в другом: наказывают граждан третьей страны за действия, совершенные в этой же стране, а вовсе не на территории тех государств, что такое наказание применяют. На моей памяти, а я всё-таки уже 16 лет здесь работаю, такого не было. В некотором смысле это сенсация, да.

- В итоговую версию попало предложение наказывать людей не за факты преступлений, а лишь за то, что они являются фигурантами расследований Навального и Ко. Это прецедент, или подобная отмена презумпции невиновности уже случалась раньше?

- (Долгая пауза) Что меня больше всего удивило в этом голосовании, если честно, что практически все немецкие депутаты проголосовали «за». Но у них же Nord Stream - 2! По идее, депутаты от христианских демократов, партии Ангелы Меркель, хотя бы некоторые, должны быть против прекращения строительства. Известно, что её потенциальный преемник на посту председателя партии выступил недавно против газопровода, но все равно мнения в партии разные. Тем более, партия социал-демократов, которую в своё время возглавлял Шрёдер! Да, состав парламента после выборов 2019 года обновился на 70%. В нашей группе «зелёных» практически все немецкие депутаты молодые.

- Сейчас мы живём в ситуации, которую в своё время Кондолиза Райс (советник президента США по нацбезопасности в 2001-2005 годах, госсекретарь США в 2005-2009 годах прим.ред.) назвала «управляемым хаосом». Я тогда написала, что хаос это хаос, и как вы собираетесь им управлять? Одними случайными процессами управлять можно, а другими - никак. В математике это громадные разделы научных исследований, тома специальной литературы. Вот мы и живём в условиях попыток управления хаосом со стороны дилетантов. Причем хаос этот создаётся искусственно. Путём нарушения стабильности ситуации в той или иной точке земного шара.

- Полностью согласна с этим… Всё время говорила своим немецким коллегам, что в нашей идее «Европа от Лиссабона до Владивостока» самая большая надежда на Германию. На ось Париж-Берлин-Москва, по которой можно двигаться дальше, захватив Лиссабон и Владивосток. Эта ось на протяжении многих веков волновала тех, кто боялся усиления континентальной Европы. В первую очередь, это англосаксы. У англосаксов в помощниках сейчас очень хорошо работают Польша и три страны Балтии. Моя страна Латвия, к сожалению, в их числе. Вот и ответ на ваш вопрос.

- И всё же. Кто поссорил немцев с Москвой настолько? До последнего времени Берлин оставался переводчиком с «кремлёвского» на «европейский» язык.

- У меня специфическая группа… Ее полное название: «Зелёные / Европейский свободный альянс», и состоит она из двух частей. Исторически мы вместе в парламенте, но это две разные европейские партии. Моя партия «Русский союз Латвии» вместе с другими партиями меньшинств и регионалистами входит в «Европейский свободный альянс». У нашей партии другие приоритеты, чем у «зелёных». При этом немецкие защитники окружающей среды изначально были против газопровода. И второго, и первого. Их в непоследовательности не упрекнёшь. А вот соцдемы и христианские демократы удивили.

- Нет. Это не объясняет перемен в позициях Меркель. Мы имеем отравление не на территории ее страны. Навальный попал в ФРГ на лечение. Но мы видим небывалую реакцию, которой не было ни при одном предыдущем покушении на оппонентов Кремля, будь то радиоактивные материалы, как в случае с Литвиненко, или те же яды, как со Скрипалями, Кара-Мурзой и другими.



- Я допускаю, что на Меркель у американцев есть очень сильный компромат. Этим объясняются многие её заявления в последние 5-6 лет. Начиная с событий 2014 года на Украине.



- До 2014 года она уже 9 лет была канцлером! Открытым политиком. Странная взаимосвязь. Крым, «компромат», антироссийская риторика…



- Да ну что вы! Уже давно ходят небезосновательные разговоры, что она сотрудничала со Штази (Министерство госбезопасности ГДР Ministerium für Staatssicherheit выполнявшего с 1950 по 1990 год функции тайной полиции, контрразведки и разведки прим.ред.). Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее. Её непоследовательные действия для меня непонятны без предположения, что её дергают за верёвочки.



- То есть «Северный поток 2», который и так уже несколько месяцев не строится, не прокладывают трубу, будет похоронен окончательно?



- Это зависит от тех же крючков и верёвочек, на которых держат эти подрядные компании. Поначалу там никто не хотел отказываться. Но потом выяснилось, что в их годовом обороте львиная доля приходится на филиалы, находящиеся в США. Оказались под угрозой, быстренько спрыгнули. Так, в связи с санкциями из-за Крыма, случилось с корпорацией «Сименс». Я как-то в самолёте, летевшем из Москвы в Брюссель, разговорилась с сидевшим рядом пассажиром. Он оказался главой ассоциации бизнесменов ЕС, работающих в Москве. Было это весной 2014 года. И он мне говорил, что летит уговаривать еврокомиссаров не сворачивать сотрудничество с РФ. Очень был обеспокоен. Тогда начинались первые секторальные санкции. На бизнес это крайне отрицательно влияло. Не смогли уговорить…



- Резолюция предполагает создание некоего специального института на территории одной из стран ЕС для поддержки диссидентов в России. На что это похоже?



- Это похоже на то, что было во времена моей молодости, времена советских диссидентов. Причина лежит в доктрине Запада, объявившего себя образцом правильного устройства общества. В качестве такого образца почему-то называется демократия. Хотя демократия это всего лишь способ, которым достигаются другие цели. Сначала надо говорить о целях. Теперь получается, что Запад объявляет себя эталоном. Чаще говорят про «демократию», а «свободу» забывают вообще. Особых свобод в отношении собственных бунтовщиков мы не видим. Остаётся «демократия». Дальше, всех остальных можно отнести ко второму разряду, которых надо подтягивать до своего уровня. И это не считается вмешательством в чужие дела. Я помню, как в том же 2014 году у нас в Латвии раскололось общество украинцев. Одни поддерживали Майдан, другие - антимайдан. Руководитель сторонников «Европейского выбора» горячо убеждал всех, что Украина хочет в высшую лигу, а Россия тянет их назад. Часто вспоминаю эти слова (смеётся). Когда я рассказывала украинцам, что уже произошло со странами Балтии после подписания договора об ассоциации с ЕС, они не хотели учиться на наших ошибках. Сейчас белорусы не хотят учиться ни на ошибках украинцев, ни на наших ошибках. У нас за последние 30 лет численность населения сократилась на треть! При этом из трудоспособного населения мы потеряли пятую часть. Невосполнимые потери. И главная причина - миграция. Вся эта схема описывается просто. Есть старые страны ЕС. Нужны ресурсы, соки. И идёт распространение на Восточную Европу. Ликвидируются таможенные сборы, чтобы туда шли завоевывать рынок товары с Запада. За счёт этого разрушается собственное производство, реальный сектор. Своеобразный неоколониализм. Да, на первом этапе бизнес Запада выигрывает. Я согласна с оценками некоторых экономистов, что эта политика позволила отодвинуть кризис, который начался бы гораздо раньше, чем в 2008-м. Но дальше пошли минусы, потому что на Запад повалил народ из Восточной Европы, потерявший работу у себя дома. Накануне референдума по Брекзиту в частных разговорах слышала от англичан вопрос: как остановить ваших? Отнюдь не миграция из стран третьего мира стала причиной недовольства англичан, проголосовавших за выход из ЕС, а именно массовый наплыв поляков, румын, болгар, прибалтов. Я им отвечала: ребята, вы получили бумерангом то, что сами затеяли. Помните, в Латвии делали микроавтобусы РАФ (Rīgas Autobusu Fabrika)? Они бегали по всему СССР! У нас это всё производство загнулось. Опустел целый город возле Риги, где размещались громадные современные цеха. Потому что немецкие автобусы, за счет отмены ввозных пошлин, выиграли у наших рижских. Тем более ещё и коррумпированные чиновники помогали. И это лишь один пример.



- Но нас сегодня всё же больше интересует не прошлое Латвии, а будущее России. В резолюции ставится цель добиться отмены ранее принятых поправок в Конституцию РФ. Что это, если не попытка вмешательства во внутренние дела России?



- В вашем вопросе содержится ответ. Хотите, чтобы я повторила? Конечно, это вмешательство.



- Зачем?



- Те же самые США не ратифицировали даже документы ООН. Например, факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Согласно которому граждане могут жаловаться на свою страну. РФ признала это право, а США нет. В том же протоколе есть и запрет на смертную казнь. И то, что в Америке этого запрета нет, не тревожит еврочиновников. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выступая на этой неделе перед депутатами Европарламента с большой программной речью, спокойненько утверждала, что США наши стратегические партнёры. Критиковала только Россию и Беларусь. Что им не нравится в российской конституции? Сроки избрания президента? Это не выдерживает никакой критики. В большинстве стран нет ограничений на пребывание на высшем посту. Во-вторых, им не нравится история про верховенство национального права над международными договорами. Но Россия же не вводит обратно смертную казнь! С другой стороны, не только у России появился такой приоритет. Есть совсем свежий прецедент в той же Германии. Там конституционный суд страны признал, что решение ЕЦБ (Европейского центрального банка) по приобретению облигаций противоречат конституции ФРГ. До этого нечто похожее сделали чехи и датчане. Правда, потом сами испугались и передумали.



- То есть мы имеем дело с той самой «русофобией», на которую всё время всё списывают официальные лица МИД РФ, русская пропаганда?



- Да, имеем. Вообще, Россия сейчас виновата во всём плохом, что делается. Есть такой анекдот. Путину говорят, что Тереза Мэй беременна. А он спрашивает: что, в этом тоже меня обвиняют? Это грубоватая, но сермяжная правда. Год назад я на одной конференции в Европарламенте сказала (за это высказывание на меня потом подали жалобу в латвийскую полицию безопасности), что отношение к русским в Латвии сейчас такое же, как к евреям накануне Второй мировой войны. У меня русско-еврейские корни, моя еврейская семья практически вся в Латвии погибла, поэтому я имею право такие вещи говорить. И сейчас, с принятием этой резолюции, появляется ощущение, что не только в моей стране, но и в ЕС в целом, и, что для меня наиболее поразительно, для немцев, действительно русские начинают занимать роль, которую занимали евреи. Как люди, ответственные за всё плохое.



- Разве обсуждаемая резолюция, где, в том числе, декларируется поддержка развития демократических институтов в России, не делает вашу идею Европы от океана до океана более реальной?



- Каких демократических институтов? Я не считаю демократические институты целью. А эта резолюция, наоборот, выстраивает забор межу Россией и Западом, Россией и ЕС. Россия это альтернативный Запад. Третий Рим. Самое главное - идеология. Мораль. Справедливость. Очень важное для русских слово. Сами по себе выборы, как демократический инструмент, недостаточны, чтобы утверждать, что этот инструмент обеспечивает стремление государств к идеалам. Сейчас уже большее значение имеет четвёртая власть. Выборы могут быть действительно справедливыми, если все состязающиеся стороны, партии, политики поставлены в равные условия. Если у всех есть доступ к СМИ, к избирателям. А это не так во многих странах. Более того, в моей родной стране половина наших сторонников вообще не имеет права избирать. Моя мама не могла за меня голосовать. Она была объявлена «негражданкой», поскольку оказалась в Латвии после войны. Она ленинградская блокадница. 40 лет проработала учителем. При этом считается, что в Латвии демократические выборы! Ладно, Латвия. На этой же сентябрьской сессии Европарламента в повестке дня был вопрос о Польше. Ранее уже начата процедура наказания Венгрии. А сейчас была принята резолюция о таких же мерах в отношении Польши. Именно за большие нарушения европейских принципов демократии и верховенства права в условиях диктата правящей партии. В Польше это «Право и справедливость» Качинского, в Венгрии «Фидес» Орбана. С оппозицией там никто не считается, зажимают прессу, суды очищены от нелояльных к властям. Очень жёсткая резолюция, и она была принята. Но те же поляки в Европарламенте готовят резолюции против России. Самая активная из них - Анна Фатига, бывший министр иностранных дел. Эта дама просто ненавидит животной ненавистью все, что связано с Россией. Именно она внесла поправку, согласно которой будущие санкции будут называться «актом Магнитского». В повторение того, что ранее сделали в США. То есть её партию обвиняют в нарушении верховенства закона и демократии, а она запевала в критике России. Это не двойные стандарты? Это отсутствие вообще каких-либо стандартов.



- То есть вы готовы согласиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что европейским странам нужно проверить свои спецслужбы на предмет возможной причастности к отравлению российского оппозиционера?



- Такого рода пожелания ни к чему не приведут. Я бы порекомендовала господину Володину обратить внимание на перемены в заявлениях российских экспертов. Кто-то из создателей «Новичка» сначала говорит, что нельзя его применять точечно. Теперь говорит, что можно. И утверждает, что поскольку у немцев есть замечательная аппаратура, которой нет в России, то они вполне способны установить наименование яда.



- Как дальше будут развиваться события? Уже известно, что в октябре будет широкая дискуссия в ЕС по ситуации с Навальным.



- Меня интересует поведение самого Навального в этой ситуации. Надо смотреть на него. Политик очень часто в такой ситуации может оказаться сакральной жертвой. Вряд ли Навальный хочет ей быть. Единственное, что может дать ответ на очень многие вопросы - его дальнейшие шаги. Вот он уже заявил. что хочет вернуться в Россию. Это очень странно, если его там готовы травить каждую минуту и действительно знают эти точечные дозы. Во-вторых, он заявил, что не хочет расследования. Это тоже очень странно. Мне кажется, что в России была совершена ошибка, что не было возбуждено уголовное дело. Если есть подозрение в таком отравлении, то были все основания ещё до его отправки в Германию официально начать расследование. У любого здравомыслящего человека целая куча вопросов. Меня больше всего удивляет, что евродепутаты не ставят себе этих вопросов! Очень меня возмутила докладчица по России, голландка Катя Пири. Она в ходе дебатов по резолюции заявила, что никто, кроме россиян, не обладает «Новичком». И поэтому только они могли его использовать. Ни тени сомнения не промелькнуло на ее лице. Глядя на таких уверенных ораторов, я задаю вопрос: это хорошие актерские способности или что-то другое?



- Какие страны будут против введения предлагаемых ограничений и инициатив?



- Механизм принятия такого рода решений очень простой. Если кто-то пытается рыпнуться, как в своё время пытались итальянцы, или чехи, или венгры, то им сразу говорят, что будут проблемы с получением дотаций. А сейчас громадный пакет помощи принят. Инструменты у Брюсселя против потенциальных бунтарей очень сильные.



- То есть санкции неизбежны?



- Да.



- Не будет Путина - не будет таких резолюций?



- (Долгая пауза) Что вы. Ни в коем случае. Дело не в Путине. Антироссийские решения начались задолго до знаменитой Мюнхенской речи Путина в 2007 году. На моей памяти первое, что было, это сентябрь 2004 года, события в Беслане. Тогда меня возмутило, что депутаты в своих выступлениях сначала выражали дежурные соболезнования семьям погибших, а потом тут же говорили о законных требованиях «повстанцев» предоставления независимости Чечне. Потом весна 2007 года, Эстония, Бронзовый солдат. Тоже во всём обвиняли Россию, русских, живущих в странах Балтии. Ни в коем случае не эстонские власти! А было жесточайшее подавление. Людей поместили в закрытый терминал, избивали. Один человек погиб. Очень сопоставимо с репрессивными методами белорусских силовиков сейчас. И тогда никто не порицал полицию Эстонии так, как сейчас порицают белорусов. Хотя позднее действия эстонских властей были признаны превышением необходимого применения силы. Это сделал Европейский суд по правам человека на основании жалоб нескольких человек, которых тогда пытали в Эстонии. Наш латвийский комитет по правам человека тогда помог эстонским правозащитникам подготовить эти жалобы. Тем не менее, эстонские власти сегодня гневно осуждают Лукашенко и его силовиков, а решение суда в Страсбурге предпочитают замалчивать.



- Резолюция европарламента по Белоруссии помогает избавить Европу от «последнего диктатора», или, наоборот, укрепляет его позиции?



- Запад вплоть до недавнего времени не останавливала фигура Лукашенко, его статус «последнего диктатора Европы». Я помню эти заигрывания с Лукашенко ещё в 2017 году. Когда нас, депутатов, вдруг отправили на официальную встречу в Минск. Я сама была в той делегации. Мы встречались, в частности, с Макеем. Посол Евросоюза вовсю с ним заигрывал. А дальше Лукашенко пригласили в Брюссель, на саммит. Даже в 2019 году его пригласили на празднование 10-летия Восточного партнёрства. Что-то в нём изменилось? Или в политическом устройства Белоруссии что-то изменилось с тех недавних пор?



- Вы будете спорить, что сейчас он утратил свою легитимность?



- А сейчас никто ничего уже не докажет. Бюллетени уничтожены. Но я думаю, и это показывают подсчёты, что более половины голосов он всё-таки получил. Он не набрал, конечно, 80%. Но 50% с хвостиком получил точно.



- То есть новые выборы не нужны?



- (Пауза) А что сейчас обсуждать то, что не является вопросом повестки дня?



- Ничего себе не является! Европарламент в своей резолюции отказывает президенту европейской страны в легитимности! Для вас Лукашенко легитимный президент до 2025 года?



- Ну, послушайте. Мадуро тоже не признавали президентом. Он остаётся президентом. Косово до сих пор не признают независимым государством четыре страны Евросоюза. Но де-факто есть и Мадуро, и президенты Косово, Приднестровья, Абхазии. И этот статус может быть очень долгим. В Белоруссии не с выборов надо начинать. Ну и что, что пройдут новые выборы. Видела я этих «политиков», когда в 2017 году мы там были. Мы встречались и с действующими депутатами, и с представителями оппозиции. Правда, сейчас они куда-то все пропали…



- Я вам скажу, куда они пропали. Они либо в СИЗО сидят, либо изгнаны за рубеж.



- Большинство действительно за рубежом. Знаю. Там нет хоть сколько-нибудь влиятельных политических партий. Нет возможности действовать правозащитным организациям. Нет серьезных конкурентных политических предложений. Надо начинать с этого. А потом уже выборы. Иначе только видимость.



- Не пойму. Для появления этих начальных для вас вещей Лукашенко надо уходить или оставаться?



- Что значит уйти? Как уйти? Сказать «до свидания», чтобы там началось кровопролитие и хаос? При чём тут персона Лукашенко? Она есть реальность, данная нам в ощущениях, как учили классики. Ну, скажу я вам, что он никогда мне не был симпатичен. Ну и что? Я ещё раз повторяю. Меня больше мои коллеги в Брюсселе удивляют, которые с ним заигрывали, а он потом ездил к Путину что-то выторговывать. Все эти методы мне всегда были противны.



- То есть ему нет веры в Европе, даже у вас?



- Какое влияние может оказать моё личное отношение к персоне Лукашенко? Сейчас надо избежать повторения украинского варианта в Белоруссии. Вот что сейчас надо.



- То есть Путин правильно делает, когда поддерживает Лукашенко?



- На какой-то период надо поддерживать статус-кво. И давить на Лукашенко по теме изменения политической среды, создания политической конкуренции.



- Вы, правда, думаете, что это возможно, учитывая всё, что мы знаем про Александра Григорьевича?



- А у него нет другого выхода. Иначе он долго не продержится. В любом случае, он теряет поддержку людей, а для него это важно. Для восстановления поддержки ему нужно уже сейчас начинать смягчать усилия репрессивного аппарата.



P.S. Отвечать на вопросы об отношении к Координационному Совету оппозиции, войсках НАТО у белорусских границ, о которых сейчас постоянно говорит Лукашенко и возможных родственных связях с президентом России Владимиром Путиным, Татьяна Жданок отказалась.



В 2011 году калининградское издание «NewsBalt» (зарегистрированное российское СМИ – прим.ред.) сообщало, что Татьяна Жданок является дальней родственницей Владимиру Путину.



«Двоюродная сестра матери Татьяны, проживавшая в Ленинграде, была замужем за Михаилом Елисеевичем Путиным, который родом был из той же деревни, откуда вышли все предки нынешнего премьера России (на момент публикации Путин был премьер-министром РФ – прим.ред.). В одном из писем сестра написала, что у Путиных родился внук Володя. Татьяна Жданюк разведена. Её муж Александр Жданок работает в России в Тувинском государственном университете (он – заведующий кафедрой математического анализа и методики преподавания математики, доктор физико-математических наук, доцент, заслуженный деятель науки Республики Тыва)», - сообщал информационно-аналитический портал «NewsBalt».



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»