Утренний час пик в Петербурге растянулся. Пробка на КАД — 13 км
Пробки охватили юго-восточную часть Петербурга утром 21 сентября. Из-за ремонта на вантовом мосту затор на внутреннем кольце КАД растянулся на 13 километров, переполнена и связанная с ним Народная улица. Внешнее кольцо стоит на подъезде к вантовому мосту и перед Колтушским шоссе. На самом Колтушском шоссе «Яндекс» в 8:57 зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 5,6 километра от Центральной улицы до улицы Коммуны, в ней можно потерять 1 час, что на 40 минут больше обычного.
В целом по городу загруженность дорог, по данным «Яндекса» на 9:30, составляет 6 баллов. «Шестёрка» обычно набегает ближе к 9 часам, а в десятом часу машин становится меньше — загруженность снижается до 5 баллов. То есть сегодня час пик затянулся.
Местами проезд затрудняют аварии. На Московском шоссе «Фольксваген» врезался в стоящий «Митсубиши», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На Ропшинском шоссе образовался затор в сторону Петергофа из-за аварии с участием каршеринговой машины.
На Пискарёвском проспекте перед проспектом Металлистов «таксист, судя по всему, уснул и проснулся в ограждении», он перекрыл левую полосу, пишут в «ДТП и ЧП».
На перекрёстке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай на трамвайных путях столкнулись «Фольксваген Амарок» с прицепом и «Хёндэ Гетц». Движение трамваев в сторону Дальневосточного проспекта встало, предупреждают в «ДТП и ЧП».