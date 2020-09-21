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21.09.2020 09:34
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Утренний час пик в Петербурге растянулся. Пробка на КАД — 13 км

Пробки охватили юго-восточную часть Петербурга утром 21 сентября. Из-за ремонта на вантовом мосту затор на внутреннем кольце КАД растянулся на 13 километров, переполнена и связанная с ним Народная улица. Внешнее кольцо стоит на подъезде к вантовому мосту и перед Колтушским шоссе. На самом Колтушском шоссе «Яндекс» в 8:57 зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 5,6 километра от Центральной улицы до улицы Коммуны, в ней можно потерять 1 час, что на 40 минут больше обычного.

В целом по городу загруженность дорог, по данным «Яндекса» на 9:30, составляет 6 баллов. «Шестёрка» обычно набегает ближе к 9 часам, а в десятом часу машин становится меньше — загруженность снижается до 5 баллов. То есть сегодня час пик затянулся.

Местами проезд затрудняют аварии. На Московском шоссе «Фольксваген» врезался в стоящий «Митсубиши», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На Ропшинском шоссе образовался затор в сторону Петергофа из-за аварии с участием каршеринговой машины.

На Пискарёвском проспекте перед проспектом Металлистов «таксист, судя по всему, уснул и проснулся в ограждении», он перекрыл левую полосу, пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На перекрёстке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай на трамвайных путях столкнулись «Фольксваген Амарок» с прицепом и «Хёндэ Гетц». Движение трамваев в сторону Дальневосточного проспекта встало, предупреждают в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Pilat
Так дороги нужно ремонтировать не по всему городу сразу мелкими группами рабочих, а последовательно, с привлечением максимально больших сил и информированием заранее, что вот эта дорога эту неделю будет закрыта.
А наши эффективные менеджеры ремонтируют весь город одновременно и все стоят в пробках начиная с мая по декабрь.
Уроды.
ФИНЭК
Так дороги надо ремонтировать в августе, а не когда погодные условия всё затягивают.
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