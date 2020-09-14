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14.09.2020 15:23
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На Вантовом мосту перекроют две полосы, чтобы устранить колейность

Дорожники продолжают устранять колейность покрытия проезжей части на кольцевой автодороге Петербурга. Работы на неделю сузят внутреннее кольцо на Большом Обуховском мосту.

Как сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 18 по 26 сентября на участке с 56-го по 57-й километр внутреннего кольца КАД между Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны, на вантовом мосту, будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг». Ремонт будет производиться круглосуточно, в две смены. Сроки работ могут скорректировать с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Для устранения колейности на КАД будут ограничивать и внешнее кольцо. С 17 по 28 сентября перекроют две полосы между проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (2)

Роман Романович
Каждый год одно и тоже.... Они пластилин кладут там?? Что за ублюдошное государство????
Агроном аэродрома
Ну ок. Зимой - шипы причина. А летом что?
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