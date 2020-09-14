Дорожники продолжают устранять колейность покрытия проезжей части на кольцевой автодороге Петербурга. Работы на неделю сузят внутреннее кольцо на Большом Обуховском мосту.
Как сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 18 по 26 сентября на участке с 56-го по 57-й километр внутреннего кольца КАД между Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны, на вантовом мосту, будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.
Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг». Ремонт будет производиться круглосуточно, в две смены. Сроки работ могут скорректировать с учётом погодных условий.
Для устранения колейности на КАД будут ограничивать и внешнее кольцо. С 17 по 28 сентября перекроют две полосы между проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе.