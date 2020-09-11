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11.09.2020 22:41
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Ремонт на КАД перекроет две полосы между Обуховской Обороны и Колтушским шоссе

На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность покрытия проезжей части. Работы на полторы недели сузят внешнее кольцо между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе.

Как сообщает 11 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 28 сентября на участке внешнего кольца с 83-го по 91-й километр будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит ремонт ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки производства работ могут скорректировать с учётом погоды.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, что с 11 сентября перекрыты две полосы и на внутреннем кольце в районе Мурино. Ограничения там продлятся до 22 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

sektor7
Много поменяли перед зимою. Неплохо.
Потерпим
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