На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность покрытия проезжей части. Работы на полторы недели сузят внешнее кольцо между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе.



Как сообщает 11 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 28 сентября на участке внешнего кольца с 83-го по 91-й километр будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит ремонт ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки производства работ могут скорректировать с учётом погоды.