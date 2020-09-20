Правозащитники сообщили о задержании гражданина России в Минске. Всего на протестах в Белоруссии в автозаки отправились более 100 человек
По меньшей мере 135 человек задержали в Белоруссии на антипрезидентских протестах. Среди них есть гражданин России.
Список из фамилий задержанных опубликовал вечером 20 сентября правозащитный центр «Весна». «Александр Турло, гражданин РФ, задержан в Минске», - следует из публикации «Весны».
По информации правозащитников, Турло участвовал в «Марше справедливости». Вместе с ним в список доставленных в столичные отделы милиции вошли по состоянию на восемь вечера 85 человек. Некоторых после установления личности отпустили под обязательство о явке.
Еще пятьдесят белоруссов задержали в других городах. Среди них - беременная женщина в Гродно и более двадцати человек из Гомеля, где местные жители оказали активное сопротивление ОМОНу. Не менее динамично милиция подавляла мирный протест в Бресте — с использованием слезоточивого газа и огнестрельного оружия.
В Минске при разгоне «Марша справедливости» силовики использовали автомобиль с российскими номерами.