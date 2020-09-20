Правозащитники сообщили о задержании гражданина России в Минске. Всего на протестах в Белоруссии в автозаки отправились более 100 человек

По меньшей мере 135 человек задержали в Белоруссии на антипрезидентских протестах. Среди них есть гражданин России.



Список из фамилий задержанных опубликовал вечером 20 сентября правозащитный центр «Весна». «Александр Турло, гражданин РФ, задержан в Минске», - следует из публикации «Весны».

По информации правозащитников, Турло участвовал в «Марше справедливости». Вместе с ним в список доставленных в столичные отделы милиции вошли по состоянию на восемь вечера 85 человек. Некоторых после установления личности отпустили под обязательство о явке.

