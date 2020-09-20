«Марш справедливости» в Минске закончился задержаниями десятков человек, в том числе доверенного лица Светланы Тихановской. Неизвестные лица с дробовиками вылавливали отдельных протестующих, а в центре города замечены автомобили с российскими госномерами.

Кордоны ОМОНа перегородили протестующим путь к резиденции Александра Лукашенко, которую ранее взяли под защиту с помощью БТР. На столкновение с милицией участники «Марша справедливости» не пошли и после серии задержаний разбились на небольшие группы и разошлись по смежным с проспектом Независимости улицам. В основном, протестующих сажали в автозаки рядом с площадью Независимости.

О задержании 83 человек на акции в Минске сообщает вечером 20 сентября правозащитный центр «Весна». Среди них — доверенное лицо Тихановской Олег Моисеев.

На улице Смолячкова очевидцы заметили лиц в штатском с дробовиками. В их адрес отпускали нелестные и не всегда цензурные комментарии. Свои лица «титушки» прятали под балаклавами.



На проспекте Независимости также были замечены микроавтобусы Volkswagen с российскими транзитными номерами. Портал Tut.by опубликовал видео, свидетельствующее о принадлежности транспорта к лицам, проводившим задержание участников протеста.