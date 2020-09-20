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20.09.2020 19:34
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Машины с российскими номерами, «титушки» с дробовиками, резиденция Лукашенко в осаде — как разогнали «Марш справедливости» в Минске

«Марш справедливости» в Минске закончился задержаниями десятков человек, в том числе доверенного лица Светланы Тихановской. Неизвестные лица с дробовиками вылавливали отдельных протестующих, а в центре города замечены автомобили с российскими госномерами.

О задержании 83 человек на акции в Минске сообщает вечером 20 сентября правозащитный центр «Весна». Среди них — доверенное лицо Тихановской Олег Моисеев.

Кордоны ОМОНа перегородили протестующим путь к резиденции Александра Лукашенко, которую ранее взяли под защиту с помощью БТР. На столкновение с милицией участники «Марша справедливости» не пошли и после серии задержаний разбились на небольшие группы и разошлись по смежным с проспектом Независимости улицам. В основном, протестующих сажали в автозаки рядом с площадью Независимости.

На улице Смолячкова очевидцы заметили лиц в штатском с дробовиками. В их адрес отпускали нелестные и не всегда цензурные комментарии. Свои лица «титушки» прятали под балаклавами.

На проспекте Независимости также были замечены микроавтобусы Volkswagen с российскими транзитными номерами. Портал Tut.by опубликовал видео, свидетельствующее о принадлежности транспорта к лицам, проводившим задержание участников протеста.

Наблюдатели разошлись в оценке численности «Марша справедливости» в Минске — от нескольких тысяч до десятков тысяч.

Протесты прошли в других белорусских городах. Особым нравом отличились силовики в Бресте. Мирных участников залили слезоточивым газом и запугали выстрелами в воздух.

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Комментарии (22)

4eJIoBeK
Если какие то люди без опознавательнвх знаков пытаются лишить меня свободы, то можно защищаться любым доступным способом так то. Преступники нападают же, это не родная милиция, не лица не прячут
Mozg
Европа заявила, что не признают Лукашенку.
До коллапса власти в Беларуси осталось около месяца.
Nautis
Давно пора этихжедетей розгами отхлестать как следует!
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