Машины с российскими номерами, «титушки» с дробовиками, резиденция Лукашенко в осаде — как разогнали «Марш справедливости» в Минске
«Марш справедливости» в Минске закончился задержаниями десятков человек, в том числе доверенного лица Светланы Тихановской. Неизвестные лица с дробовиками вылавливали отдельных протестующих, а в центре города замечены автомобили с российскими госномерами.
О задержании 83 человек на акции в Минске сообщает вечером 20 сентября правозащитный центр «Весна». Среди них — доверенное лицо Тихановской Олег Моисеев.
Кордоны ОМОНа перегородили протестующим путь к резиденции Александра Лукашенко, которую ранее взяли под защиту с помощью БТР. На столкновение с милицией участники «Марша справедливости» не пошли и после серии задержаний разбились на небольшие группы и разошлись по смежным с проспектом Независимости улицам. В основном, протестующих сажали в автозаки рядом с площадью Независимости.
На улице Смолячкова очевидцы заметили лиц в штатском с дробовиками. В их адрес отпускали нелестные и не всегда цензурные комментарии. Свои лица «титушки» прятали под балаклавами.
На проспекте Независимости также были замечены микроавтобусы Volkswagen с российскими транзитными номерами. Портал Tut.by опубликовал видео, свидетельствующее о принадлежности транспорта к лицам, проводившим задержание участников протеста.
Минск. В районе «Московско-венского» торгового центра задержали около 20 человек. pic.twitter.com/9Ch3GLzIyW— TUT.BY (@tutby) September 20, 2020
Наблюдатели разошлись в оценке численности «Марша справедливости» в Минске — от нескольких тысяч до десятков тысяч.
Протесты прошли в других белорусских городах. Особым нравом отличились силовики в Бресте. Мирных участников залили слезоточивым газом и запугали выстрелами в воздух.