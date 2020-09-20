22ilves 20 Сен 2020 в 18:57 20 Сен 2020 в 18:57

Ну вот не верю, что все силовики там отмороженные. А если так - то должны вспомнить, что когда пружина пойдет назад - вникать в тонкости особо не станут и бить будут просто за погоны и форму. Поэтому хорошо бы им самим со своими коллегами - нелюдями разобраться. В семейном кругу, т.с. А не доводить дело до солидарной ответственности. Хотя - не исключаю, что это ихтамнеты оказывают братскую помощь. Ибо Беларуссия - страна не такая уж и большая. И своих джигитов по вызову, которые потом могут в горах отсидеться, там нет. И многие друг друга знают. И у каждого правоохранителя есть семья и близкие. По крайней мере - родители. Когда всплывет, чем их сын себе звездочки зарабатывал - будет очень интересно, как они с этим будут жить. Ходить к врачам. Водить внуков в школу и т.п. К тем самым женщинам, над которыми их сын измывался.