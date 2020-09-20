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20.09.2020 18:14
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В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух

В Бресте ОМОН после того, как использовал против протестующих слезоточивый газ, достал и оружие. В соцсетях 20 сентября распространяется видео, на котором милиционер стреляет в воздух из помпового ружья.

В МВД Белоруссии подтвердили РИА Новости, что милиция в Бресте произвела предупредительный выстрел в воздух из карабина «для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников». Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подчеркнула, что использовался светошумовой патрон. Она также подтвердила использование слезоточивого газа против протестующих.

Массовые акции проходят 20 сентября в Минске и других белорусских городах. На улицы выходят тысячи человек. В столице участники хотят дойти до резиденции Александра Лукашенко, в Гомеле дают отпор ОМОН.

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Комментарии (11)

Anatolevich
Белорусы как никто карателей помнят.
Nerevar
Когда каратели не смогли удачно применить Циклон "Б" против протестующих, они взялись за оружие. Но ни хальта, ни шнеллера от протестующих не последовало.
22ilves
Ну вот не верю, что все силовики там отмороженные. А если так - то должны вспомнить, что когда пружина пойдет назад - вникать в тонкости особо не станут и бить будут просто за погоны и форму. Поэтому хорошо бы им самим со своими коллегами - нелюдями разобраться. В семейном кругу, т.с. А не доводить дело до солидарной ответственности. Хотя - не исключаю, что это ихтамнеты оказывают братскую помощь. Ибо Беларуссия - страна не такая уж и большая. И своих джигитов по вызову, которые потом могут в горах отсидеться, там нет. И многие друг друга знают. И у каждого правоохранителя есть семья и близкие. По крайней мере - родители. Когда всплывет, чем их сын себе звездочки зарабатывал - будет очень интересно, как они с этим будут жить. Ходить к врачам. Водить внуков в школу и т.п. К тем самым женщинам, над которыми их сын измывался.
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