В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух
В Бресте ОМОН после того, как использовал против протестующих слезоточивый газ, достал и оружие. В соцсетях 20 сентября распространяется видео, на котором милиционер стреляет в воздух из помпового ружья.
В МВД Белоруссии подтвердили РИА Новости, что милиция в Бресте произвела предупредительный выстрел в воздух из карабина «для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников». Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подчеркнула, что использовался светошумовой патрон. Она также подтвердила использование слезоточивого газа против протестующих.
Массовые акции проходят 20 сентября в Минске и других белорусских городах. На улицы выходят тысячи человек. В столице участники хотят дойти до резиденции Александра Лукашенко, в Гомеле дают отпор ОМОН.