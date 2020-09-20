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20.09.2020 16:50
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Белорусский ОМОН залил газом мирных протестующих в Бресте

В белорусском Бресте акцию «Марш справедливости» пытались разогнать слезоточивым газом. Протестующие выстояли перед ОМОНом.

Запись противостояния горожан и милиции появилась в социальных сетях 20 сентября. Стоявших стеной участников протеста щедро поливали из баллончика.

Газовой атакой планировалось ослабить сцепку — митингующие по традиции взялись за руки, чтобы усложнить работу милиции. ОМОНу удались единичные задержания. В первых рядах протестующие продолжали держаться друг друга, несмотря на временное ослепление.

Массовые акции проходят 20 сентября в Минске и других белорусских городах. На улицы выходят тысячи человек. В столице участники хотят дойти до резиденции Александра Лукашенко, в Гомеле дают отпор ОМОНу, в Могилеве милиция задержала журналистов «Белсата».

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Комментарии (3)

263331991
Видимо, не слишком-то они были мирные. Эти, типа демонстранты.
parsec
вопрос не в том, как неприглядна оппозиция, а какая мерзость лукашенко!
Brit
Не хотят стать частью Китая и превратиться в преследуемое, как уйгуры, нацменьшинство.
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