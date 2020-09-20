Белорусский ОМОН залил газом мирных протестующих в Бресте
В белорусском Бресте акцию «Марш справедливости» пытались разогнать слезоточивым газом. Протестующие выстояли перед ОМОНом.
Запись противостояния горожан и милиции появилась в социальных сетях 20 сентября. Стоявших стеной участников протеста щедро поливали из баллончика.
This is how Lukashenko's police treat peaceful protesters in Brest, southwestern Belarus. pic.twitter.com/Ew4EddYKV9— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2020
Газовой атакой планировалось ослабить сцепку — митингующие по традиции взялись за руки, чтобы усложнить работу милиции. ОМОНу удались единичные задержания. В первых рядах протестующие продолжали держаться друг друга, несмотря на временное ослепление.
Массовые акции проходят 20 сентября в Минске и других белорусских городах. На улицы выходят тысячи человек. В столице участники хотят дойти до резиденции Александра Лукашенко, в Гомеле дают отпор ОМОНу, в Могилеве милиция задержала журналистов «Белсата».