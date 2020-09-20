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20.09.2020 15:55
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ОМОН атакует и проигрывает: регионы поддержали Минск в борьбе против Лукашенко. В Гродно милиция отыгралась на беременной

Акции протеста захватили белорусские города. В Гомеле толпа митингующих вырвалась из цепких объятий ОМОНа, а в Гродно милиционеры «отыгрались» на беременной.

Попытку массового задержания жителей Гомеля сняли местные журналисты 20 сентября. Отряд особого назначения выстроился перед колонной и попытался задержать участников, но встретил ожесточенный отпор. Большинство протестующих вырвалось из оцепления и помогло менее удачливым соратникам освободиться.

Начавшаяся в два часа дня по местному времени аналогичная акция протеста в Гродно собрала меньшее количество участников, но тоже вызвала живую реакцию милиции. Очевидцы сняли колонну микроавтобусов, перед которыми одиночным пикетом на проезжей части встала женщина с явными признаками беременности. Вдвоем-втроем милиционеры пытались задержать ее и отправить в автозак. Женщина сообщила им, что находится в положении, но пыл силовиков это не остудило.

По всей Белоруссии 20 сентября проходит акция «Марш справедливости». Тысячи жителей столицы собрались у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. Их цель — резиденция Александра Лукашенко.

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Комментарии (9)

lexus
Оппа. Фонтанка удалила все комментарии. К чему бы это? Острая тема?
Memory17
Бывший пересидент может сколько угодно пыжиться, но младшего сына он уже эвакуировал в Москву )
Печенеги и половцы
Смелые беларусы, противостоят обученным на подавление, приспешникам таракана
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