ОМОН атакует и проигрывает: регионы поддержали Минск в борьбе против Лукашенко. В Гродно милиция отыгралась на беременной
Акции протеста захватили белорусские города. В Гомеле толпа митингующих вырвалась из цепких объятий ОМОНа, а в Гродно милиционеры «отыгрались» на беременной.
Попытку массового задержания жителей Гомеля сняли местные журналисты 20 сентября. Отряд особого назначения выстроился перед колонной и попытался задержать участников, но встретил ожесточенный отпор. Большинство протестующих вырвалось из оцепления и помогло менее удачливым соратникам освободиться.
Начавшаяся в два часа дня по местному времени аналогичная акция протеста в Гродно собрала меньшее количество участников, но тоже вызвала живую реакцию милиции. Очевидцы сняли колонну микроавтобусов, перед которыми одиночным пикетом на проезжей части встала женщина с явными признаками беременности. Вдвоем-втроем милиционеры пытались задержать ее и отправить в автозак. Женщина сообщила им, что находится в положении, но пыл силовиков это не остудило.
В Гродно задержали женщину, которая кричала, что беременна.— TUT.BY (@tutby) September 20, 2020
Видео: @hrodnalife pic.twitter.com/grgsO5Mu33
По всей Белоруссии 20 сентября проходит акция «Марш справедливости». Тысячи жителей столицы собрались у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. Их цель — резиденция Александра Лукашенко.