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20.09.2020 15:46
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Тысячи протестующих собрались у стелы «Минск — город-герой». Их пытаются заглушить музыкой

В районе стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собрались несколько тысяч протестующих, сообщает 20 сентября tut.by.

Люди подходят с проспектов Независимости и Машерова. Возле стелы власти включили громкую музыку, чтобы заглушить лозунги протестующих.

При этом люди продолжают стекаться к стеле со всех районов города.

Протестующие возле стелы собираются в колонны и направляются в сторону Дворца независимости, где находится резиденция Лукашенко, пишет tut.by.

В МВД Белоруссии уверяют, что «ситуация с протестными акциями в ряде регионов страны находится под контролем». По информации милиции, сегодня задержаны около десяти человек. Судя по видео, которые ранее публиковали в СМИ, задержанных все же больше. В Минске снижают скорость мобильного интернета по требованию госорганов.

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Комментарии (3)

Anatolevich
США в этом и прошлом годах направили на подготовку антиправительственных протестов в Белоруссии примерно 20 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Лукащенко получил 1.5 ярда в этом и 2 ярда в прошлом году.
kоt-obormot
Это все платные огенты госДЕпа! Зуб даю за это. Правда не свой.
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