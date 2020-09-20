Тысячи протестующих собрались у стелы «Минск — город-герой». Их пытаются заглушить музыкой
В районе стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собрались несколько тысяч протестующих, сообщает 20 сентября tut.by.
Люди подходят с проспектов Независимости и Машерова. Возле стелы власти включили громкую музыку, чтобы заглушить лозунги протестующих.
При этом люди продолжают стекаться к стеле со всех районов города.
Протестующие возле стелы собираются в колонны и направляются в сторону Дворца независимости, где находится резиденция Лукашенко, пишет tut.by.
В МВД Белоруссии уверяют, что «ситуация с протестными акциями в ряде регионов страны находится под контролем». По информации милиции, сегодня задержаны около десяти человек. Судя по видео, которые ранее публиковали в СМИ, задержанных все же больше. В Минске снижают скорость мобильного интернета по требованию госорганов.