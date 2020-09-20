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20.09.2020 15:27
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В Минске вновь перекрывают интернет по распоряжению госорганов

На время акции протеста в Минске 20 сентября может быть недоступен мобильный интернет. Об этом предупреждают провайдеры и уточняют, что ограничения связаны с распоряжением правительства страны.

О вероятных проблемах со связью в Twitter предупредил один из провайдеров, A1 Беларусь. «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», - написал провайдер.

Блокировка интернета в Минске — распространенная практика на время митингов. Для ограничения работы сети использовалась технология американской компании Sandvine. Недавно ее представители заявили, что больше поддерживать работоспособность системы не будут, так как в Белоруссии нарушаются права человека.

Митинг 20 сентября проходит при мощном скоплении силовиков. Протестующих начали задерживать.

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Комментарии (2)

Dima79
Фонтанка опять жжёт заголовками. Перекрывают воду, а не интернет!
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