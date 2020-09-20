В Минске вновь перекрывают интернет по распоряжению госорганов

На время акции протеста в Минске 20 сентября может быть недоступен мобильный интернет. Об этом предупреждают провайдеры и уточняют, что ограничения связаны с распоряжением правительства страны.



О вероятных проблемах со связью в Twitter предупредил один из провайдеров, A1 Беларусь. «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», - написал провайдер.

