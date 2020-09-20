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20.09.2020 14:51
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В Минске начались задержания протестующих. Людей с флагами ОМОН отлавливает по всему городу

В Минске на мосту через Немигу собрались несколько сотен протестующих, оттуда они двинулись в сторону ТЦ «Галерея Минска». Как сообщает 20 сентября tut.by, колонна не успела пройти и несколько метров, как подъехали автозаки и начались задержания.

По данным tut.by, задержаны несколько парней, остальным удалось разбежаться, некоторые скрылись в торговом центре. Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» уточняет, что пока задержания «точечные» - хватают по всему городу в основном людей с флагами «Погоня» - символом протеста в Белоруссии. В частности, сообщают о задержаниях в районе площади Якуба Коласа.

Несколько сотен человек движется по проспекту Победителей к стеле, где также часто собирались протестующие. В ту же сторону проехала колонна автозаков и микроавтобусов в сопровождении машин милиции.

В ожидании акций оппозиции Минск переполнен спецтехникой и военнослужащими.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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