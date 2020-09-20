В Минске начались задержания протестующих. Людей с флагами ОМОН отлавливает по всему городу
В Минске на мосту через Немигу собрались несколько сотен протестующих, оттуда они двинулись в сторону ТЦ «Галерея Минска». Как сообщает 20 сентября tut.by, колонна не успела пройти и несколько метров, как подъехали автозаки и начались задержания.
Минск. На Немиге колонна прошла несколько метров, после чего подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме. Как сообщает корреспондент https://t.co/SAPdczGoiG, задержаны несколько парней. pic.twitter.com/CTkgAajwN4— TUT.BY (@tutby) September 20, 2020
По данным tut.by, задержаны несколько парней, остальным удалось разбежаться, некоторые скрылись в торговом центре. Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» уточняет, что пока задержания «точечные» - хватают по всему городу в основном людей с флагами «Погоня» - символом протеста в Белоруссии. В частности, сообщают о задержаниях в районе площади Якуба Коласа.
Также читатели сообщают о задержаниях в районе площади Якуба Коласа. pic.twitter.com/ZEFU9bC0gQ— Onliner (@OnlinerBY) September 20, 2020
Несколько сотен человек движется по проспекту Победителей к стеле, где также часто собирались протестующие. В ту же сторону проехала колонна автозаков и микроавтобусов в сопровождении машин милиции.
В ожидании акций оппозиции Минск переполнен спецтехникой и военнослужащими.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.