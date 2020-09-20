FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
20.09.2020 12:27
29
Печать

Минск заполняет спецтехника и военнослужащие с автоматами Калашникова. Белоруссия готовится к очередному дню протестов

Люди в военной форме перекрыли Октябрьскую площадь и площадь Независимости в Минске. Об этом 20 сентября сообщает tut.by. Сегодня в Белоруссии ожидается очередной день протестов против Лукашенко и насилия силовиков.

На площади Независимости уже установили металлические ограждения. Военнослужащие с автоматами Калашникова в руках выстраиваются в центре Минска.

В сторону центра Минска направляются большие колонны спецтехники — автозаки, водометы и прочие средства подавления протестов. По проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.

Металлическими ограждениями закрыли и подход к Александровскому скверу, за которым находятся Купаловский театр и здание администрации президента.

Накануне в Минске прошел женский протестный марш, завершившийся массовыми задержаниями.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (29)

CET
Никогда не спорьте с пригожинскими троллями. Они проплачены нынешней властью в стране.
22ilves
Януку хватило трех ляродов на дачку под Ростовом. Лукашенко тоже должно на хибару хватить тех плутора, которые ему от российских ширмасс отчекрыжили
Nationalverrater_2
дармоедно-мордатые колхозгестаповцы приготовились стрелять в народ, который этих трусливых палачей в масках и жирно содержит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний