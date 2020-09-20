Минск заполняет спецтехника и военнослужащие с автоматами Калашникова. Белоруссия готовится к очередному дню протестов
Люди в военной форме перекрыли Октябрьскую площадь и площадь Независимости в Минске. Об этом 20 сентября сообщает tut.by. Сегодня в Белоруссии ожидается очередной день протестов против Лукашенко и насилия силовиков.
На площади Независимости уже установили металлические ограждения. Военнослужащие с автоматами Калашникова в руках выстраиваются в центре Минска.
В сторону центра Минска направляются большие колонны спецтехники — автозаки, водометы и прочие средства подавления протестов. По проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.
По проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Также в район площади Государственного флага и Дворца независимости прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск. pic.twitter.com/1Qn6zKlwOm— Onliner (@OnlinerBY) September 20, 2020
Металлическими ограждениями закрыли и подход к Александровскому скверу, за которым находятся Купаловский театр и здание администрации президента.
Накануне в Минске прошел женский протестный марш, завершившийся массовыми задержаниями.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.