На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Тихановская призывает их отпустить: «Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу»
На женском оппозиционном марше, который прошел 19 сентября в центре Минска, задержали более 240 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна».
Задержания прокомментировала одна из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.
«Сейчас в списках задержанных уже больше 240 беларусок, и там есть даже девочки 2004 года рождения. Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», - написала Тихановская в своем телеграм-канале.
Так выглядели задержания. Задерживали довольно жёстко. Тащили под руки, убегающих догоняли pic.twitter.com/yTZQ0oDLLA— Onliner (@OnlinerBY) September 19, 2020
На протестный марш в центре Минска, как писала ранее «Фонтанка», вышли более тысячи женщин. Когда они двинулись колонной по городу, начались массовые задержания.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.