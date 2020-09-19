На женском оппозиционном марше, который прошел 19 сентября в центре Минска, задержали более 240 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна».



Задержания прокомментировала одна из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.



«Сейчас в списках задержанных уже больше 240 беларусок, и там есть даже девочки 2004 года рождения. Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», - написала Тихановская в своем телеграм-канале.