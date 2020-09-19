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19.09.2020 15:37
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В Минске начался женский марш против Лукашенко. Милиция в метро проверяет сумки только у женщин

В Минске начался женский марш против Александра Лукашенко и насилия силовиков. Около тысячи женщин собрались у Комаровского сквера днем 19 сентября.

Многие пришли в блестящих нарядах (марш еще называют «блестящим»). Они идут от Комаровского сквера по улице Куйбышева и скандируют «Жыве Беларусь!»

Как сообщает tut.by, на станции метро «Уручье» в центре Минска милиция проверяет сумки только у женщин, не обращая внимания на мужчин.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (5)

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.... понравился анализ интервью с Nexta ...
--- А на людей наплевать. Разбор интервью Дудю основателей Nexta | ЯсноПонятно (с)
263309041
Ну "живе Беларусь",живе! Хотите чтоб как "щеня помре"?
Wuhan Proletarian
Хм, а мужики в Беларуси еще остались или попрятались за бабскими юбками
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