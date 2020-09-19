В Минске начался женский марш против Лукашенко. Милиция в метро проверяет сумки только у женщин
В Минске начался женский марш против Александра Лукашенко и насилия силовиков. Около тысячи женщин собрались у Комаровского сквера днем 19 сентября.
Многие пришли в блестящих нарядах (марш еще называют «блестящим»). Они идут от Комаровского сквера по улице Куйбышева и скандируют «Жыве Беларусь!»
Как сообщает tut.by, на станции метро «Уручье» в центре Минска милиция проверяет сумки только у женщин, не обращая внимания на мужчин.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.