«Женщин бьют трусы!» На женском марше в Минске начались массовые задержания
На женском марше, который проходит 19 сентября в центре Минска, начались массовые задержания. Как сообщает «МБХ медиа», задержаны уже более 100 человек, в том числе постоянная участница акций протеста Нина Багинская.
По информации tut.by, силовики прижали колонну женщин к молодежному центру «Айсберг» и начали выдергивать люлей из толпы. К автозакам уже образуются очереди. Протестующие скандируют «Женщин бьют трусы!»
Более тысячи женщин утром 19 сентября собрались у Комаровского сквера в Минске, после чего двинулись маршем по городу
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.