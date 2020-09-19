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19.09.2020 17:00
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«Женщин бьют трусы!» На женском марше в Минске начались массовые задержания

На женском марше, который проходит 19 сентября в центре Минска, начались массовые задержания. Как сообщает «МБХ медиа», задержаны уже более 100 человек, в том числе постоянная участница акций протеста Нина Багинская.

По информации tut.by, силовики прижали колонну женщин к молодежному центру «Айсберг» и начали выдергивать люлей из толпы. К автозакам уже образуются очереди. Протестующие скандируют «Женщин бьют трусы!»

Более тысячи женщин утром 19 сентября собрались у Комаровского сквера в Минске, после чего двинулись маршем по городу

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (18)

260635291
Сначала женщин бьют только трусы.
Потом родитель номер один и родитель номер два.
Так вроде гендерное равноправие?
А потом дети без пола до совершеннолетия. Сами выберут кем их мама родила.
Wuhan Proletarian
Всеобщая забастовка, выход работяг на улицы и Рыгорычу никакой ОМОН не поможет.
Видать не все так однозначно в Беларуси.
Свифт
А этот прокатившийся массовый визг в конце, им через Nextу порекомендовали ?))) .... прям ОМП какое-то ))), чувствуется - кураторы креативят ....
У протеста нет лидеров (с) ... ню, ню .....
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