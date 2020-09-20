Конструктор Ефремов ответил Трампу на слова об украденной «супер-пупер-гиперзвуковой ракете». Президент «прокололся» на возрасте

Российский конструктор ракетной и космической техники Герберт Ефремов заявил, что страна начала эксперименты с гиперзвуком еще когда экс-президент США Барак Обама был подростком. Так он ответил на слова Трампа о том, что Россия украла данные о разработке гиперзвуковых ракет у администрации его предшественника.

С Гербертом Ефремовым разговаривали журналисты «Российской газеты», интервью опубликовано 20 сентября. «Трамп сказал, что русским сдал эти секреты Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком», - отметил конструктор.



Он также рассказал о своей беседе с Владимиром Путиным. Ефремов считает, что нынешний российский президент единственный, кто понял, «что не нужно гоняться за цифрами». «У наших оппонентов, допустим, есть тысяча ракет — и мы столько должны произвести. А так отвечать на вызовы не надо! Сделай это по-своему, похитрее. И он это отлично понимает. Например, в свое время мы создали ракету "Метеорит". Хотя первоначально на вызов со стороны США - на тысячи американских «томагавко» - начали отвечать созданием аналогичных дозвуковых ракет. Мы же предложили сверхзвуковую ракету, которая отвечала условиям нашей страны. И один "Метеорит" был по эффективности равен десяткам "томагавков"», - заключил конструктор.

Беседа состоялась после того, как президент наградил Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Награжденный - почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор и советник по науке ВПК «НПО машиностроения», профессор МГТУ имени Баумана. Участвовал в разработке противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», морской крылатой ракеты «Яхонт», автоматических космических станций «Алмаз» и других видов вооружений.

