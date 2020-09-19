Трамп заявил, что Россия похитила у Обамы американские разработки для создания «супер-пупер-гиперзвуковой ракеты»
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия якобы выкрала американские разработки гиперзвукового оружия — и именно на основе этих данных создала свое. Об этом Трамп заявил на встрече со сторонниками в штате Миннесота 19 сентября, передает Fox News.
«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета... Россия похитила эту информацию (у администрации предыдущего президента Барака Обамы — прим. ред.). Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее (ракету)», - заявил Трамп.
Он уверяет, что у США все равно есть более мощные вооружения.
«И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда. У нас есть настолько передовое оружие, что глава [Китая] Си [Цзиньпин], [президент России Владимир] Путин и все остальные нам завидуют», - подчеркнул Трамп.
Напомним, о создании новейшего гиперзвукового оружия в России Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному собранию в 2018 году. В частности, речь шла о ракетных комплексах «Сармат» и «Авангард». В Пентагоне уверяли, что обладают «неоспоримой защитой» от российского гиперзвукового оружия.