Трамп заявил, что Россия похитила у Обамы американские разработки для создания «супер-пупер-гиперзвуковой ракеты»

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия якобы выкрала американские разработки гиперзвукового оружия — и именно на основе этих данных создала свое. Об этом Трамп заявил на встрече со сторонниками в штате Миннесота 19 сентября, передает Fox News.



«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета... Россия похитила эту информацию (у администрации предыдущего президента Барака Обамы — прим. ред.). Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее (ракету)», - заявил Трамп.

