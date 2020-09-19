Путин заявил, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого ни у кого нет. И рассказал, кто его создал

Президент Владимир Путин в День оружейника, 19 сентября, пообщался с конструктором ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. Из разговора стало известно, что именно Ефремов является автором гиперзвукового боевого блока «Авангард». Президент сравнил его с Сергеем Королёвым.

Ефремов - почетный генеральный конструктор «НПО машиностроения», ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана. Как уточняет РИА Новости, он участвовал в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», «Вулкан», «Оникс», морской крылатой ракеты «Яхонт», автоматических космических станций «Алмаз» и «Алмаз-1», ракеты-носителя «Стрела», малых космических аппаратов «Кондор-Э» и «Руслан», а также многих других видов вооружений.



«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки», - отметил Путин, добавив, что это ставило страну в трудное положение, ибо «нам угрожали, а ответить нам было нечем».

Президент заявил, что Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны. «Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», - подчеркнул Путин.

Догнали и перегнали: Путин в день оружейника напомнил, что Россия, которой раньше приходилось быть в «догоняющих», сегодня обладает видами оружия, кратно превосходящими разработки других стран. pic.twitter.com/FFJfPvtpgQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 19, 2020