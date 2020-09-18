Ученые насчитали два десятка основных мутаций у коронавируса. В России распространены две

В мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, но стабильно фиксируются и наследуются 22 мутации. Об этом 18 сентября рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.



«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 год, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», —рассказали в ведомстве РИА Новости.

