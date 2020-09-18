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18.09.2020 08:01
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Ученые насчитали два десятка основных мутаций у коронавируса. В России распространены две

В мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, но стабильно фиксируются и наследуются 22 мутации. Об этом 18 сентября рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 год, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», —рассказали в ведомстве РИА Новости.

На территории России пару мутаций выявляют у 99 процентов исследуемых образцов, отметили в Роспотребнадзоре. При этом после сравнения геномов коронавируса на территории России и зарубежных стран специалисты пришли к выводу, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), были массово завезены в Россию в марте и апреле.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что летальность от коронавирусной инфекции снижается, что может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку, а значит болезнь может стать сезонной.

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