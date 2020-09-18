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18.09.2020 07:05
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В Роспотребнадзоре считают, что коронавирус может стать сезонным заболеванием

Снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции, вероятно, эта тенденция продолжится и коронавирус станет сезонным, сообщили 18 сентября РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %. Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств. Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Есть другое мнение, смертность от вируса на одном уровне, но научились диагностировать и тестировать больше людей, и люди из групп риска стали более осторожны, соблюдают меры защиты.
Что бы понять сезонное это явление или нет пару лет надо по меньшей мере.
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