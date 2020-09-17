Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал отделу спорта «Фонтанки» о своих впечатлениях от поездки в Минск в самый разгар протестов, о проблемах с публичными выступлениями у Загитовой, стала ли Ольга Бузова главным приобретением «Ледникового периода», и зачем Медведева вернулась к Тутберидзе.

Фото: скриншот с сайта YouTube

На прошлых выходных олимпийский чемпион Алексей Ягудин совершил автомобильную поездку в Минск, где у него второй год существует центр фигурного катания. Бывший спортсмен провел там мастер-класс и посмотрел контрольные прокаты местных фигуристов. С этого мы и начали интервью.

Белорусские фигуристы и протесты

— Не страшно ли было ехать в Минск в связи известными событиями?

— Нет, не страшно. Все прошло нормально, спокойно, без каких-либо сложностей. Успели поработать еще и в школе. Собственно это была единственная причина, по которой мы туда поехали. Утром поработали, провели день открытых дверей. А вечером федерация конькобежного спорта Белоруссии организовала показательные выступления онлайн. Еще была пара встреч по делам моей школы. На этом поездка закончилась и мы вернулись домой. Понятно, что уровень белорусских фигуристов не такой высокий, как у нас, но все равно хорошо, что благодаря таким многочисленными выступлениям популяризируется спорт. В Минске до сих пор с теплотой вспоминают чемпионат Европы, который прошел у них в прошлом году.

— Насколько популярно фигурное катание в Белоруссии?

— Фигурное катание там популярно, хотя, конечно, не так, как в России. Но с чего-то же надо начинать. Мы стараемся, чтобы были серьезные результаты. А за результатами белорусских фигуристов уже подтянутся и зрительские глаза.

— Что касается ощущения опасности из-за протестов. Вы как передвигались по Минску?

— На машине.

— Акции протеста видели?

— Они проходят только по воскресеньям. В остальное время Минск такой же, как и всегда — прекрасный, чистый город. Мы уехали оттуда как раз в днем в воскресенье.

— Заметили, что количество полиции на улицах увеличилось?

— Я уже ответил на этот вопрос.

— То есть, городской ландшафт не изменился?

— Я этого не заметил. Очередное шествие началось, кажется в 14:30, — как раз, когда мы мы вышли из министерства спорта и поехали домой.

— Известно, что многие белорусские спортсмены поддерживают протестующих. Более 400 атлетов написали письмо против итогов выборов и насилия со стороны милиции. Однако со стороны белорусских фигуристов никаких заявлений не было. Они настолько аполитичны или есть другие нюансы?



— Я российский спортсмен, а не белорусский, чтобы говорить за них. — Тогда последний вопрос на эту тему. Какие настроения среде белорусских фигуристов в связи с событиями в их стране?

— Я скажу только одно. Как человеку, мне просто обидно, что такое происходит. Это как разлад в огромной семье. Как говорится, чтобы создать семью, нужно влюбиться, а чтобы сохранить семью, нужно идти на компромиссы и слушать партнера. Текущая ситуация в Белоруссии не идет на пользу ни одной, ни другой стороне. Поэтому просто нужно чтобы все в этой семье, под названием республика Белоруссия, пошли на какие-то компромиссы, и чтобы этот разлад прекратился. Это такое мое человеческое желание. Думаю, оно присуще всем адекватным людям. Политика и спорт — это две параллельные прямые, которые, я бы хотел, чтобы никогда не пересекались.

Контрольные прокаты без главной звезды

— Окей, следующая тема. Контрольные прокаты сборной России в Москве. Удалось за время поездки что-то посмотреть?

— Ну какие-то отрывки выступлений я посмотрел, в том числе и по дороге домой. Мы ехали на машине и Интернет постоянно пропадал. В целом, это очень круто, что Федерация провела контрольные прокаты и у людей была возможность наконец увидеть фигуристов. Ведь прошлый сезон в фигурном катании закончился чемпионатом Европы в прошлом же году. И до этих контрольных прокатов практически ничего не было, кроме статей про все эти переходы от одного тренера к другому. Так что федерация сделала такой подарок зрителям. И плюс — это как генеральные прогоны перед премьерами в театре: чтобы увидеть состояние спортсменов, их программы и сделать какие-то коррективы. Но о каких-то впечатлениях пока рано говорить. Впечатления появятся, когда буду комментировать первый этап Кубка России в Сызрани. Вот там уже могут быть реальные ощущения. На данный момент контрольные прокаты глобально вообще ничего не значат. Ты можешь на этих прокатах падать с каждого элемента, а на Кубке России выполнить все и выиграть. Ну прошли прокаты и прошли.



— От одного из ваших коллег слышал такое мнение, что Федерация вообще зря делает из обычных прокатов такое шоу. И фигуристам это сейчас совершенно не нужно.

— Ну как сказать. В наше время были закрытые прокаты. Помню, как мы специально приезжали на них из Питера — я, Алексей Урманов и остальные. Там мы могли даже половину короткой программы откатать, остановиться, передохнуть и откатать вторую половину. Сейчас в связи как раз с популярностью фигурного катания их сделали открытыми. Ну а почему бы и нет? Глобально я даже за. Ну потому что слишком большая пауза была между сезонами. И все равно забывается соревновательный дух. А здесь как-будто даже и турнир.

— Алина Загитова тоже изначально была заявлена для участия в этих прокатах, но в последний момент снялась. Многие болельщики расценили это практически как предательство, ведь были и те, кто покупал билеты на прокаты только из-за нее.

— Алине 18 лет и она в праве делать все, что захочет. А по поводу того, что она снялась: почему тогда нет претензий к отсутствию Тарасовой и Морозова, Алиева, Степановой и Букина, Синициной и Кацалапова.



— Потому что она главная звезда.

— Да, она главная звезда. Но почему тогда Косторная снялась с произвольной программы? Потому что это всего лишь контрольные прокаты. А что делать, когда спортсмен приезжает на турнир и потом снимается с него из-за травмы? Фанаты же не бегут потом и не кричат, что они купили билеты только ради этого спортсмена? Алина в праве поступать, как она захочет. Я не знаю, почему она приняла именно такое решение. И мне это абсолютно неважно.

— Не пора ли Алине уже признаться, что фактически она завершила свою карьеру фигуристки? — У нас в стране всегда почему-то всем кажется, что они вправе принимать решение за других людей. Каждый норовит дать совет, как другому жить. Глобально, мне, как человеку 40 лет, который сейчас выгуливает двух собак, у которого две дочки, любимая жена и куча работы, все равно, что там происходит у Алины. Тут вопросы надо задавать не мне, а федерации фигурного катания и конкретно Алине. Она до сих представляет сборную России, она до сих пор в штате сборной команды. Может, у нее есть какой-то план? Откуда я знаю. Для меня самое главное, чтобы в «Ледниковом периоде», в котором она принимает участие как моя соведущая, была красивая картинка, чтобы все было сказано правильно и интересно.

— Прокат Коляды видели?

— Только девчонок немного сумел посмотреть. Но я слышал, что он, вроде, неплохо откатался.

— Да, много восторженных отзывов.

— Тут опять же, можно повторить то, что я уже сказал. На прокатах можно сделать хоть все четверные, да хоть пятерные и шестерные прыжки. А пойдут серьезные турниры с оценками и медалями, вот там мы и посмотрим, насколько хорош тот или иной спортсмен и, в частности, Коляда. Мы же помним, что Коляда был хорош на многих тренировках, а потом — не очень хорош в соревнованиях. Я хочу дождаться наконец-то хотя бы такого урезанного сезона, чтобы посмотреть, насколько Коляда будет хорош. — Эти прокаты ознаменовались еще рядом откровенных интервью. В частности, впервые высказалась Косторная по поводу тех самых стоп-листов, о которых говорила Тутберидзе, комментируя уход своих учениц. Щербакова объяснила, что никаких стоп-листов не было, а было просто пожелание не заниматься на одном льду с младшими спортсменами. Была ли во времена вашей карьеры подобная практика? Может, в этом действительно нет ничего плохого — создается конкурентная среда, где младшие видят старших и тянутся за ними?



— Конкуренция это двигатель прогресса. Кататься с совсем маленькими конечно неудобно, особенно, если ты уже топовый спортсмен. Просто технически они немного мешают. А если вместе катаются спортсмены схожего уровня, наоборот, они будут заводить друг друга. Есть пример мой и Жени Плющенко, есть пример Косторной, Щербаковой и Трусовой. До этого была Медведева и Загитова. Конкуренция наоборот до определенного уровня только способствует развитию. Вспомнил еще такую ситуацию, которая произошла, когда я перешел к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Она меня спросила: «Леша, а если я возьму других одиночников?». Я ответил: «Мне по-барабану кто находится на льду, когда я тренируюсь. А почему вы спрашиваете?». «У меня до этого катался Илья Кулик, и он просил, чтобы вместе с ним на льду во время тренировок других одиночников не было». У всех разные требования, но я знаю одно: в прошлом году именно ученицы Тутберидзе выиграли абсолютно все турниры, а на чемпионате Европы заняли весь подиум. Вот это та правда, с которой никто не может поспорить. Какой будет у фигуристок результат после переходов, по прокатам и интервью невозможно судить. Сейчас начнутся турниры, вот и посмотрим кому переход к новому тренеру помог, а кому нет. Глобально, мое желание только одно — чтобы на чемпионатах мира и Европы висел триколор, а кто его будет поднимать, мне абсолютно все равно.

Бузова или Загитова

— Скоро новый сезон Ледникового периода. На ваш взгляд, кто главное приобретение нового сезона — главная звезда российского шоу-бизнеса Бузова или главная звезда фигурного катания Алина Загитова?

— Слушайте, ну одним нравятся яблоки, а другим бананы. Кто-то фанатеет от Бузовой, а кто-то от Загитовой. Естественно, чем круче имена, тем популярнее будет шоу. У нас еще будут Регина Тодоренко, Дмитрий Сычев, Ирина Пегова. А по поводу Загитовой меня интересует только то, как мы работаем. Этот проект, это же не работа одного спортсмена на льду. Это все равно коллективный труд. Поэтому мне хочется, чтобы каждый пазл нашел свое место.

— Все мы видели немногочисленные публичные выступления Загитовой и, скажем прямо, она не особо мастер говорить. Очевидно, что она закрытый человек.

— Да, она закрытый. Она со мной и со всеми на этом шоу разговаривает на «вы». А возвращаясь к тому, что она не классный оратор, во-первых, у нас и не прямой эфир. А во-вторых — я тоже когда-то писался и какался в штанишки. Но ничего, справился же с этими детскими проблемами.

— По вам всегда было видно, что вы более или менее открытый человек и готовы говорить практически на любые темы. А Загитова все больше держит в себе, по крайней мере, на публике.

— Понятно, что ей очень тяжело и это чистейшая правда. Тяжело ей, наверное, по двум причинам. Она достаточно скрытный человек — она так воспитана. И второе — ей 18 лет. Например, мне помогает жизненный опыт. А у нее всё впереди. Но мне запомнились две вещи. Когда в Останкино на пробах я спросил у нее по поводу одной статьи: «Слушай, ты видела, что там про тебя написали?». Она ответила: «Я вообще пошла учиться, чтобы писать правильные статьи, а не придумывать, как это делают многие журналисты». И второе. Во время съемки неделю назад я был очень приятно удивлен тем, что она пришла подготовленной. Она знала весь текст наизусть. Она очень старается выполнять абсолютно новую для себя и очень тяжелую работу. Я вспоминаю свой первый опыт. Мне было уже сильно за 18 и я вел «Добрый вечер, Москва» с Ларисой Голубкиной. Как округлялись глаза от ужаса, ведь я никогда до этого не работал с «ухом». Все было новое, страшное, у меня была настоящая паника. Сейчас через то же самое проходит Алина. Но не совершать эти шаги из-за страха — это глупость.

Медведева и русская душа

— Самая горячая тема последних суток — возвращение Медведевой к Тутберидзе.

— Да, меня еще вчера начали долбить звонками с вопросами. Только ночью отошел и прочитал, когда это все уже было подтверждено. У меня нет какого-то отношения к этому. Как я уже говорил, для меня важнее видеть результаты этих спортсменов уже на турнирах. Тогда мы можем говорить, насколько был успешен тот или иной переход. Во всяком случае, канадский тренер Орсер хуже Медведеву не сделал. Может, даже улучшил скольжение, презентацию. Но это еще может быть связано и с тем, что сама Женя подросла и ее катание стало более осознанным. Ну а то, что она вернулась… Если Жене будет комфортно, только глупый человек не порадуется за нее. Думаю, что в свои 20 лет она уже способна принимать взвешенные решения. Тутберидзе и Медведева знают друг друга более 11 лет. Женя уже сформировавшаяся личность, которая знает, над чем ей нужно работать.

— Что изменилось за эти два года, которые Медведева провела без Тутберидзе? Ведь расстались они не очень хорошо.

— Изменилась ситуация в мире и изменились они сами. Женя осталась сейчас одна, ведь тренироваться с Орсером по скайпу не очень хорошо. Можно, конечно, но это все равно не то. Изменилась сама Женя. Она очень сильно повзрослела. Изменилась Этери. Думаю, что точно не без этого. Психологически тяжело делать только первый шаг. Мы все прекрасно знаем, что тренер и ученик это небольшая семья, и когда муж и жена ссорятся, знаю по себе, сложно свое внутреннее упрямство и гордыню переступить и сказать: «Прости, любимая. Я был не прав». И после этого с души падает камень и начинается нормальный диалог. Кто-то из них этот первый шаг сделал. Тут даже не важно, кто. Теперь им будет намного легче работать и тренироваться.

— Глядя с высоты всего, что происходило с Медведевой последние два года, стоило ли вообще уходить от Тутберидзе? Ни одного титула без Евгения все равно так и не завоевала.

— А 3-е место на последнем чемпионате мира не достижение? Мы же с вами понимаем, что тут главный фактор — это возраст и формирование тела. Каждый тренер дает что-то свое. Видно было по ее выступлениям, насколько в школе у Орсера сильна работа над скольжением, над постановкой программ, над их презентациями. При этом я на 1000 процентов знаю, что у нас с ними абсолютно две разные школы по воспитанию учеников. Русские в душе — романтики. А романтизм добавляет немного лени. Не зря у нас так много поговорок на эту тему. Ну вот мы такие. И к нам порой нужен более жесткий подход в тренерском плане. А там такого никогда не было. У них все всегда замечательно: You are beautiful, amazing. Тебя никто и никогда не будет там заставлять. И русскому человеку это не очень подходит.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»