Звезды белорусского спорта направили письмо властям. Они грозят отказаться от выступлений за сборную
Ведущие спортсмены и отраслевые журналисты Белоруссии подписались под открытым письмом с требованиями к власти. Как сообщает 19 августа «Прессбол», на текущий момент свои подписи поставили 204 человека.
Спортсмены готовы в случае давления и угроз отказаться от выступлений за национальную сборную Республики Беларусь. Среди них Елена Левченко (финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира — 2010, бронзовый призер чемпионата Европы — 2007), Николай Козеко (главный тренер сборной Беларуси по фристайлу), Ольга Мазуренок (чемпионка Европы по легкой атлетике), Марина Арзамасова (чемпионка мира — 2015 и чемпионка Европы — 2014 по легкой атлетике), Александра Романовская (чемпионка мира по фристайлу — 2019).
«Мы <...> категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан. Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь», — говорится в письме.
Далее следуют шесть требований:
- Признать прошедшие выборы президента Республики Беларусь недействительными и провести повторные выборы.
- Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.
- Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.
- Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.
- Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственные за насилие, должны подать в отставку.
- Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.
Ранее 13 белорусских гандболистов обратились к сотрудникам силовых ведомств своей страны по поводу жесткого обращения с соотечественниками.