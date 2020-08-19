Звезды белорусского спорта направили письмо властям. Они грозят отказаться от выступлений за сборную

Ведущие спортсмены и отраслевые журналисты Белоруссии подписались под открытым письмом с требованиями к власти. Как сообщает 19 августа «Прессбол», на текущий момент свои подписи поставили 204 человека.

Спортсмены готовы в случае давления и угроз отказаться от выступлений за национальную сборную Республики Беларусь. Среди них Елена Левченко (финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира — 2010, бронзовый призер чемпионата Европы — 2007), Николай Козеко (главный тренер сборной Беларуси по фристайлу), Ольга Мазуренок (чемпионка Европы по легкой атлетике), Марина Арзамасова (чемпионка мира — 2015 и чемпионка Европы — 2014 по легкой атлетике), Александра Романовская (чемпионка мира по фристайлу — 2019).