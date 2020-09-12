FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
12.09.2020 18:10
0
Печать

Петербуржец Коляда чисто выступил на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию

Петербургский фигурист Михаил Коляда выступил в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Москве в субботу, 12 сентября. 25-летний спортсмен исполнил тройной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

«Этот прокат – это отправная точка. Новый ли я? Это очень интересный вопрос. Все люди меняются с годами. Отчасти я новый, где-то старый – зрителю виднее будет. Что поменял Мишин? Тренировки, подход к ним и к выступлениям. Это все вкупе: что-то по психологии, что-то по технической части. Мне с ним интересно работать – думаю, и ему со мной», – отметил фигурист в интервью Первому каналу», – подчеркнул Коляда.

Михаил Коляда - серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании, бронзовый призёр чемпионата мира (2018 год), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017 и 2018 годы), бронзовый призёр финала Гран-при (2017 год), двукратный чемпион (2017 и 2018 годы) и вице-чемпион России (2016 и 2019 годы).

В июне 2020 года Коляда сменил тренера, перейдя от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний