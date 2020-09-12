«Этот прокат – это отправная точка. Новый ли я? Это очень интересный вопрос. Все люди меняются с годами. Отчасти я новый, где-то старый – зрителю виднее будет. Что поменял Мишин? Тренировки, подход к ним и к выступлениям. Это все вкупе: что-то по психологии, что-то по технической части. Мне с ним интересно работать – думаю, и ему со мной», – отметил фигурист в интервью Первому каналу», – подчеркнул Коляда.

Петербургский фигурист Михаил Коляда выступил в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Москве в субботу, 12 сентября. 25-летний спортсмен исполнил тройной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

Михаил Коляда - серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании, бронзовый призёр чемпионата мира (2018 год), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017 и 2018 годы), бронзовый призёр финала Гран-при (2017 год), двукратный чемпион (2017 и 2018 годы) и вице-чемпион России (2016 и 2019 годы).

В июне 2020 года Коляда сменил тренера, перейдя от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.