Загитова решила поступать на журфак РАНХиГС. ЕГЭ по русскому языку она сдала на 51 балл
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила стать журналистом. Для этого 18-летняя спортсменка выбрала Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Согласно информации на сайте вуза, Загитова значится в списке поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг образовательной программы бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».
Также там имеются данные по результатам олимпийской чемпионки по ЕГЭ: по русскому языку она набрала 51 балл, по обществознанию — 44 балла.
Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы — 2018, победительница финала Гран-при — 2018, а также чемпионка России 2018 года.