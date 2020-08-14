Загитова решила поступать на журфак РАНХиГС. ЕГЭ по русскому языку она сдала на 51 балл

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила стать журналистом. Для этого 18-летняя спортсменка выбрала Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Согласно информации на сайте вуза, Загитова значится в списке поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг образовательной программы бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

Также там имеются данные по результатам олимпийской чемпионки по ЕГЭ: по русскому языку она набрала 51 балл, по обществознанию — 44 балла.