Экс-форвард ЦСКА Олич: Даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, Путин не болел за ЦСКА

Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич вспомнил о встрече с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА. В интервью сайту Metaratings в четверг, 17 сентября, хорватский футболист заявил, что даже победа ЦСКА в Кубке УЕФА не заставила лидера страны изменить своим болельщицким пристрастиям.

«Даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, он не болел за ЦСКА. Путин болел за «Зенит». Он же из Питера. Но Владимир Владимирович очень радовался нашему успеху. Круче всего радовался нашей победе министр Иванов», — подчеркнул Олич.