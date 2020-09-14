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14.09.2020 19:18
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Минкультуры через суд приступило к возвращению фильмов «золотой коллекции» «Ленфильму»

Министерство культуры и прокуратура Московской области подали иск к ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и ООО «Твин СП» в Арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительными договоры между ними по поводу прав на кинокартины, входящие в «золотую коллекцию». Случилось это 10 сентября, внимание на данные в базе «Электронное правосудие» 14 сентября обратило издание РБК.

В 2009 году компания «Твин СП» получила от фильмофондов «Ленфильма» и Киностудии имени Горького исключительную лицензию на право распоряжаться картинами «золотой коллекции» до 2024 года. После этого она сразу направила письма к ряду телеканалов с требованием снять с эфира «её» ленты, например «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», если права на них были приобретены у Гостелерадиофонда.

Сообщается, что исковое заявление подано в интересах Российской Федерации от лица представителей минкульта. В «золотую коллекцию» входят фильмы, которые были сняты на «Ленфильме» до 1992 года. Помимо «Шерлока Холмса» к ней относятся, в том числе, «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и другие.

Предложение вернуть студии права на советские классические картины звучало при обсуждении вариантов по выводу студии из кризиса еще в 2012 году. Это позволило бы «Ленфильму» получать доходы от коллекции, в том числе и при реализации картин в интернете, и погасить долги. К ситуации возвращались ежегодно — возвращение коллекции было одним из ключевых условий, позволивших бы закрыть полуторамиллиардный кредит, взятый студией в банке ВТБ. В июне врио директора «Ленфильма» Инесса Юрченко в интервью «Фонтанке» рассказала, что, несмотря на все заявления о необходимости возврата прав киностудии, «в 2017 году Госфильмофонд переподписал до 2030 года договор, по которому из двух тысяч картин «Ленфильма» 1432 фильма находятся у «Твин СП», и «до 2019 года «Ленфильм» вообще не получал доход от «золотой коллекции».

Контролировать ситуацию в мае 2020 года взялся Минкульт. Как тогда подчеркнула глава ведомства Ольга Любимова, с её стороны будет делаться «всё, чтобы компания не была банкротом».

В начале сентября стало известно о том, что распоряжением Росимущества прекращены полномочия врио гендиректора петербургской киностудии Инессы Юрченко. Её место занял Федор Щербаков, известный как директор холдинга 1st MediaInvest.

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Комментарии (2)

f0ntan
Ленфильм и Мосфильм фильмы снимают, но на экраны эти фильмы выходят уже не от их имени, а от имени шарашкиных всяких Партнелшип или Синема, у которых нет своих съемочных павильонов, поэтому фильмы и снимаются на съемочных павильонах Ленфильма и Мосфильма. А последние из известных киностудий, снимавших в совестские годы много своих фильмов, превратились просто-напросто в студии, которые помогают частным киностудиям, на которых крутятся деньги, снимать их фильмы. И поэтому новые фильмы выходят с титрами этих частных киностудий.
LiChaBaTa
Своего уже ничего сделать не могут. Могут только старое Золотое Наследие раздербанивать. Современное кино смотреть невозможно. Позорище, а не творчество.
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