Росимущество подтвердило информацию «Фонтанки» о смене директора «Ленфильма»

«На основании поступившего в Росимущество в установленном порядке ходатайства Минкультуры России и с учетом решений, принятых на заседании Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Росимуществом издано распоряжение от 08.09.2020 № 363-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм», которым полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Киностудия «Ленфильм» Юрченко И.Ю. прекращены, а генеральным директором общества избран Щербаков Ф.Н.», — говорится в сообщении, полученном 9 сентября «Фонтанкой».

Напомним, 8 сентября «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что распоряжением Росимущества были прекращены полномочия врио гендиректора киностудии Инессы Юрченко. А позднее и о том, что ее место займет Федор Щербаков, в настоящее время — генеральный директор холдинга 1st MediaInvest.



О назначении Инессы Юрченко исполняющей обязанности директора киностудии «Ленфильм» стало известно в феврале 2020 года. Глава петербургской студии «Триикс медиа» сменила на этом посту Эдуарда Пичугина, ей перешла задача исполнить поручения президента России, что позволило бы киностудии найти выход из долговой ямы. В интервью «Фонтанке» Юрченко рассказала, что долг киностудии Банку ВТБ составлял 2,2 миллиарда рублей, а кроме того, у киностудии есть не оплаченные счета за электричество, газоснабжение, долги по налогам и проигранные иски. Врио гендиректора киностудии провела на студии ряд аудитов и инвентаризацию. Она представила концепцию развития на ближайшие годы, в соответствии с которой планировалось открыть тематическую пешеходную улицу от Каменноостровского проспекта до Кронверкской улицы. В качестве первого этапа реализации этой задумки было открыто временное общественное пространство Kino Corner с концертами и фудкортом — оно позволило бы киностудии немного заработать на процентах с продаж.

