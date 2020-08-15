На «Ленфильме» открыли Kino Corner. Сравните, как изменились старые дворы
Во дворцах киностудии «Ленфильм» в Петербурге открыли новое общественное пространство - Kino Corner. С 16 августа здесь можно будет отдыхать: слушать музыку, принимать участие в мастер-классах и других культурных активностях. Ну или просто сидеть в кафе на свежем воздухе.
Вход на территорию, преображенную муралами современных художников, - бесплатный, но открыт только по выходным. И только в течение нескольких ближайших недель.
Накануне начала работы «Ленфильм» пригласил на торжественное открытие друзей, партнеров проекта и СМИ. «Фонтанка» не удержалась от возможности сравнить самой и показать читателям, что было, и что — стало:
Теперь во дворах киностудии можно посидеть за партами с крышкой середины XX века, сфотографироваться у трехмерного «провала» на асфальте, посмотреть чёрно-белые фотографии Анны Цветковой, сфотографироваться с разноцветнокудрым портретом Фаины Раневской и купить футболку «с претензией» - например, с надписью «Пройду твой кастинг».
Красную ленточку на концертной сцене перерезала директор киностудии Инесса Юрченко. Признав, что Ленфильм находится в тяжёлом состоянии, она заявила, что киностудия открыта для любых идей: «У нас нет денег - но есть возможности».
«Надеяться мы можем только на себя и на вас - актеров, режиссеров, сценаристов, - людей, которые работают в отрасли», - добавила Юрченко.
Куратор проекта Никита Рогов выразил общее желание, чтобы киностудия снимала свое кино, а яркие цвета и движение, появившиеся за эти дни в Kino Corner, наполнили все ее цеха.
Напомним, проект Kino Corner реализуется командой энтузиастов, цель которых — привлечь внимание к киностудии, сделать ее местом привлечения молодежи, в том числе — интересующейся кино. Во дворе планируется показывать декорации и реквизит культовых картин «Ленфильма», проводить мероприятия для детей и молодежные концерты.