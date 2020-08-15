Во дворцах киностудии «Ленфильм» в Петербурге открыли новое общественное пространство - Kino Corner. С 16 августа здесь можно будет отдыхать: слушать музыку, принимать участие в мастер-классах и других культурных активностях. Ну или просто сидеть в кафе на свежем воздухе.



Вход на территорию, преображенную муралами современных художников, - бесплатный, но открыт только по выходным. И только в течение нескольких ближайших недель.



Накануне начала работы «Ленфильм» пригласил на торжественное открытие друзей, партнеров проекта и СМИ. «Фонтанка» не удержалась от возможности сравнить самой и показать читателям, что было, и что — стало:

