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14.09.2020 18:09
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«Вашими налогами будут оплачены наши побои». Тихановская прокомментировала выдачу российского кредита Белоруссии

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская прокомментировала выдачу российского кредита Белоруссии. Об этом сообщается 14 сентября в ее официальном телеграм-канале.

«Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий — это обращение к гражданам России: «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы». Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет», — заявила Тихановская.

Ранее в ходе встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко российский президент заявил, что РФ выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов.

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Комментарии (35)

Павел Михайлов
Лучше оплатить побои Тихановской, чем через пару лет строить границу, и получить ракеты НАТО и с этой стороны
LiChaBaTa
Дорогая госпожа президент Тихановская! Это НЕ НАШИ налоги. Это личные деньги нашего царя. Пора бы это понять. И простить.
Sonata
Ну... надо же было что-то дать.
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