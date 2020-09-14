«Вашими налогами будут оплачены наши побои». Тихановская прокомментировала выдачу российского кредита Белоруссии

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская прокомментировала выдачу российского кредита Белоруссии. Об этом сообщается 14 сентября в ее официальном телеграм-канале.



«Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий — это обращение к гражданам России: «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы». Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет», — заявила Тихановская.

