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14.09.2020 15:59
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Путин на встрече с Лукашенко: Белорусы должны «без подсказок извне» разобраться с ситуацией в стране. Россия даст еще 1,5 млрд долларов кредита

Россия продолжает рассматривать Белоруссию как ближайшего союзника и останется крупнейшим инвестором в экономику страны. Об этом 14 сентября в ходе встречи с Путиным в Сочи заявил Александр Лукашенко.

«Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране», — подчеркнул президент России. Он добавил, что знает о предложении начать работу по изменению конституции Белоруссии и считает это «логичным и своевременным».

Путин также рассказал, что РФ предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Белорусский лидер, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку «в это поствыборное время». «Друг познается в беде, я искренне это говорю», — заверил Лукашенко. Он также отметил, что Белоруссия поддерживает Союзное государство и не позволит никому «бряцать оружием» у его границ.

«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям с Белоруссией, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, по ОДКБ <...> Выполним все взятые на себя обязательства», — заявил Владимир Путин.

По его словам, это произойдет «вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент времени».

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Комментарии (30)

Brit
Главный вопрос: к кому поедет Путин, когда десятки тысяч россиян будут протестовать на улицах Москвы и других городах его страны, когда ОМОН будет не справляться, а функционеры "Единой России" – паковать чемоданы для бегства из страны или переезда в следственный изолятор.
Мы понимаем, кто может помочь белорусскому диктатору, но кто поможет российскому?
SSGHQ
Погано. Больше приличный слов нет. Почему россияне должны содержать этого старого усатого содержанца?
260818321
Лукашенко опять обдурит нашего вовика. Дурит уже на протяжении 20лет. Никаких долгов лука не возвращал и не вернет. Впечатление, что вовику ботекс закачали и в мозги тоже
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