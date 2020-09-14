Путин на встрече с Лукашенко: Белорусы должны «без подсказок извне» разобраться с ситуацией в стране. Россия даст еще 1,5 млрд долларов кредита

Россия продолжает рассматривать Белоруссию как ближайшего союзника и останется крупнейшим инвестором в экономику страны. Об этом 14 сентября в ходе встречи с Путиным в Сочи заявил Александр Лукашенко.

«Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране», — подчеркнул президент России. Он добавил, что знает о предложении начать работу по изменению конституции Белоруссии и считает это «логичным и своевременным».



Путин также рассказал, что РФ предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Белорусский лидер, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку «в это поствыборное время». «Друг познается в беде, я искренне это говорю», — заверил Лукашенко. Он также отметил, что Белоруссия поддерживает Союзное государство и не позволит никому «бряцать оружием» у его границ.

