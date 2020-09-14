«Довод» падает в прокате, а «Мулан» преодолевает запрет китайских властей

«Довод» собрал больше 150 миллионов рублей в свой второй уик-энд в прокате. Сместить его с первого места в рейтинге не удалось «Мулан» — полнометражному фильму от Disney, который появился российских кинотеатрах 10 сентября. Бокс-офис ленты составил 130 миллионов рублей. Об этом 14 сентября свидетельствуют данные Единой информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

В России «Довод» потерял около 22% кассы премьерных выходных, в Америке результаты еще хуже. Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», на родном рынке за выходные ленте удалось собрать около 6,7 миллиона долларов — это на 29% меньше кассы прошлых выходных. Показать «Довод» из-за пандемии до сих пор не удаётся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.



В свою очередь у «Мулан» проблемы в Китае. Как отмечает Deadline, она хоть и возглавила местный прокат, но стартовала намного ниже ожиданий и в минувший уик-энд собрала лишь 23 миллиона долларов. СМИ в стране не рекомендуется писать о картине, несмотря на то, что исполнители главных ролей — местные звёзды, да и сама история основана на китайской легенде. На Западе же к бойкоту «Мулан» уже не первую неделю призывают пользователи социальных сетей. Причиной стало то, что снимали фильм в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где этнические меньшинства испытывают жестокое давление китайских властей, а в титрах можно увидеть благодарность государственным структурам за помощь в работе. Повлиял и тот факт, что исполнительница главной роли Лю Ифэй публично поддерживала полицию Гонконга во время столкновений с протестующими. О работе над картиной к её выходу на русском языке «Фонтанка» поговорила с петербургскими актёрами озвучки.

О намерении «не совершать ошибку» и не выпускать крупные релизы в прокат до окончания пандемии и полного возвращения зрителей в кино, глядя на ситуацию, уже заявила студия Sony Pictures Entertainment.

