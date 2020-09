Я со второго курса служу в Театре эстрады им. Райкина, два года работаю в озвучке на разных студиях, и каждый раз новый образ — это вызов. На удивление проще всего выходит образ «секси». Хотя это совсем не мой типаж, оказалось, оно во мне «сидит».



В озвучке, если в кадре слёзы, приходится плакать, при этом нужно, чтобы нос тоже был мокрым. Я обычно работаю по системе Станиславского, все пропускаю через себя, но когда ты не один, а с чудом в животе, — нервную систему лучше поберечь. Тут помогала кружка с водой: пить носом воду не очень привычно и приятно, зато звук влажного носа очень натуральный!



Конечно, при этом приходится сидеть, думать, искать эмоцию. Так было в сериале «I am sorry for your loss». где я озвучиваю героиню Элизабет Олсен. Она очень талантливая и органичная актриса, но у неё такая своеобразная природа, что если так же играть на русском языке, то наш зритель просто не поймёт, а хуже — со смеха лопнет. Конечно, когда её озвучиваешь, очень хочется повторять её манеры. Но лучше держать себя в руках, потому что у каждой национальности — свои особенности. Кто-то говорит медленно, а кто-то, как испанцы, — очень быстро: казалось бы, очень много проговаривают на большой скорости, а на нашем тексте по смыслу — всего три слова. Ситуация комичная. Ничего, приспосабливаешься. Тут сложность в том, чтобы оставить нетронутой органику актёра на экране.