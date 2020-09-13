Количество посетителей кинотеатров впервые с марта превысило 1 млн человек за уикенд

Количество зрителей, посетивших российские кинотеатры с 10 по 13 сентября, превысило 1 млн человек впервые с марта 2020 года. Об этом со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) сообщает ТАСС.

Наибольшей популярностью пользуются фильмы Кристофера Нолана «Довод» и Ники Каро «Мулан», которые посетили более 370 и 390 тысяч человек соответственно. Первое место по сборам занял фильм «Довод», который собрал за более 122 млн рублей.