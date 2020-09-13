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13.09.2020 18:56
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Количество посетителей кинотеатров впервые с марта превысило 1 млн человек за уикенд

Количество зрителей, посетивших российские кинотеатры с 10 по 13 сентября, превысило 1 млн человек впервые с марта 2020 года. Об этом со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) сообщает ТАСС.

Наибольшей популярностью пользуются фильмы Кристофера Нолана «Довод» и Ники Каро «Мулан», которые посетили более 370 и 390 тысяч человек соответственно. Первое место по сборам занял фильм «Довод», который собрал за более 122 млн рублей.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта. В Москве кинотеатры открылись 1 августа. В Петербурге — лишь с 12 сентября. Залы на первых сеансах оказались заполнены менее чем наполовину — в том, числе из-за антивирусной шахматной рассадки.

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Комментарии (3)

Serg_I
фраза В. И. Ленина «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»!
Пю Ре
Еще бы, на голодном культурном пайке держали, наконец к столу пустили.
edelveis
Жаль, дотянули до времени, когда опять заболеваемость стала расти. Так хочется с семьей сходить в кино
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