Кинотеатры, рассчитывавшие открыться как минимум неделю назад, — чтобы успеть вовремя показать петербуржцам «Довод» (в оригинале — Tenet), 12 сентября открыли двери для публики. Горожан ждало много пустых кресел, попкорн по новым правилам и небогатый выбор фильмов.

Первый послекарантинный сеанс в кинотеатре «Аврора» был запланирован уже на 00.10. Им оказался всеми ожидаемый «Довод» Кристофера Нолана, да еще и в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Билеты обошлись в 400 рублей. Для тех, кто хотел смотреть фильм на родном языке, в 00.30 «Довод» запустили уже в русском дубляже. Но ни первый вариант, ни второй аншлага не собрали.

Фото: Даниил Большаков

Билетер рассказала корреспонденту "Фонтанки", что для ночного времени людей пришло все же много, но все равно: даже те ползала, что поступили в продажу (в «Авроре» действовало правило «шахматной» рассадки), не были распроданы. Приходили, в основном, прямо к сеансам, не задерживаясь в кассовом фойе, так как покупали билеты онлайн.

В Большом зале, где в 00.10 начался англоязычный «Довод», было занято около 50 кресел (общая вместимость зала без учета противовирусного «ополовинивания» — 581 место). Рассадка через кресло соблюдалась, только пока в зал не зашла дежурный администратор. К ней обратилась пара молодых людей, поинтересовавшихся, нет ли возможности сесть рядом с друзьями. Администратор без сомнений ответила, что садиться вместе можно совершенно спокойно: ближайшие места не могут только выкупить, а вот занимать их никто не запрещает.

«Если друзья сидят через одного, они могут сесть вместе: они вместе пришли. Правило садиться через кресло действует только между «чужими»», — пояснила она.

Фото: Даниил Большаков

На вопрос о том, контролирует ли кто-то социальную дистанцию и ношение масок во время сеанса, сотрудник кинотеатра ответила, что решение соблюдать рекомендации остается за зрителями.

В малом зале в 00:30 начался уже русский сеанс долгожданного фильма. Там зрители могли сесть в отдельно стоящие кресла, разделенные небольшими рядами, — рай для интровертов и желающих вытянуть ноги. Зал был заполнен примерно наполовину и практически только молодежью до 30 лет. Перед началом сеанса прозвучало объявление с просьбой соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения болезней.

Фото: Даниил Большаков

«У нас вообще все спонтанно получилось: вчера решили сходить в кинотеатр — вот и пришли», — объяснила мотивацию своего ночного похода молодая компания, добавив при этом, что самой возможности посмотреть фильм в кино они ждали очень долго.

В «Великан-парке» «Фонтанке» еще накануне рассказали, что почти все билеты на «Довод» разошлись — что подтверждалось данными из электронной системы продажи в интернете. Накануне были добавлены только ночные сеансы, места были доступны до вечера.



Правда, там публику ждало еще одно нововведение: любители попкорна теперь будут получать его в запакованном виде, как и газировку. Как объяснили нашему корреспонденту, это в некотором роде петербургское ноу-хау — другие города себя так ограничивать из-за пандемии не стали.

А вот в чем однозначный эффект пандемии здесь видят — так это в том, что теперь гораздо больше билетов на сеансы будет продаваться онлайн: раньше в Петербурге люди чаще приходили непосредственно к показу и направлялись в кассу перед сеансом. Теперь это слишком рискованно, да и долгая самоизоляция приучила горожан быть с сетью «на ты».

Первый утренний за полгода поход в кино не показался корреспонденту «Фонтанки» особо торжественным: те же нестройные толпы зрителей в вестибюле (не сказать, чтобы уж очень многочисленные), те же обычные технические накладки. Купленные на сайте кинотеатра билеты пришлось получать в бумажном виде в кассе: автомат по считыванию QR-кодов на входе в зал не работал. Очередь была дисциплинированно растянута красными полосами на полу: люди держали дистанцию.

Фото: Денис Лебедев Фото: Денис Лебедев Фото: Денис Лебедев

Выбор наименований пока невелик: буквально три фильма. Продажа билетов «в шахматном порядке» приводит к ожидаемому эффекту: семьи и парочки покупают билеты на разных рядах, но сидят, конечно, все вместе. В итоге, расстояние до соседних компаний — минимум четыре кресла, а где-то на целый ряд сидит всего три человека. Вирус не пройдет!

В сети «Мираж-синема» отмечают заполнение залов на показах на 80% из разрешенных 40% мест к продаже. По мнению директора сети Виктора Рудмана, без ограничений на рассадку зрителей было бы вдвое больше — поскольку фильм «Довод» все ждали, и далеко не все успели посмотреть его в сети или в Ленобласти, где кинотеатры открыты давно. Из привычных публике кинотеатров этой сети два сейчас не работают: один, на Ульянке, закрылся из-за того, что не удалось договориться о льготных условиях на период простоя. Еще один — на Петроградской — вернется только к новому году: там идет ремонт.

В Ассоциации владельцев кинотеатров «Фонтанке» рекомендовали подождать с выводами о заинтересованности людей до окончания уик-энда — и результатов бокс-офиса за выходные.



Напомним, возобновление работы кинотеатров сдерживает нехватка новых громких фильмов. В частности, cтудия Sony Pictures Entertainment на днях рассказала о решении не выпускать дорогостоящих премьер до полного выхода из пандемии.

Даниил Большаков, Денис Лебедев, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

