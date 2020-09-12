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12.09.2020 12:40
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Смотреть и кушать подано. Чем думал Смольный, открывая кинотеатры и фуд-корты

В Петербурге с 12 сентября возобновили работу кинотеатры, театры, фуд-корты, а бассейнам с библиотеками разрешено принимать посетителей без предварительной записи.

Двери для зрителей петербургские кинотеатры открыли с полуночи. Предзаказы на сеансы показывали, насколько истосковались горожане по развлечениям.

Уже сегодня можно пройтись по фуд-кортам и вдохнуть полноценную атмосферу в ТРК, с открытым островными павильонами. Долгосрочное планирование походов в бассейн и фитнес-центр отменяется - с 12 сентября отменена предварительная запись.

Любителям массовости теперь доступны спортивные, культурные и зрелищные мероприятия. Открываются пансионаты, санатории и дома отдыха.

Снятие запретов Смольный анонсировал 2 сентября, и с тех пор его взгляд на эпидемситуацию в Петербурге не изменился.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, в основу решения открыть кинотеатры и запустить зрителей на стадионы легли наблюдения за количеством заболевших в июле-августе. Чиновники взяли две контрольные даты и сопоставили новые случаи с проведенными тестами. 29 июля - 12 971 тестов на COVID-19 и 165 заболевших (1,27 %). 27 августа - 21 334 теста и 184 больных (0,86 %).

Зыбкость этого ориентира можно увидеть на статистике последних дней. В Петербурге нет четкой зависимости новых случаев от количества тестов, показатели скачут непредсказуемо. Например, 8 сентября при 18 785 исследованиях зафиксировали 218 новых случаев (1,17 %). Сегодня, 12 сентября, - больше тестов (23 796) и меньше случаев (203, или 0,85 %).

Смертность Смольный тоже анализировал. С учетом того, что в Петербурге зашкаливающие показатели летальных случаев от COVID-19 - 47,7 на 100 тысяч населения против 39,3 в Москве, - чиновники сравнили данные о смертности не только от коронавируса, а в целом, и картина получилась не столь удручающей. В июне рост к аналогичному периоду прошлого года в Петербурге составил 55 %, а в июле - 19 %.

«За август 2020 года в Москве уровень увеличился по сравнению с августом 2019 года на 7,6 %, в Петербурге – на 6,8 %», - рапортовал Смольный, обновляя 121-е постановление губернатора открытием кинотеатров и фуд-кортов.

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Комментарии (19)

Kot Piter
Видимо масками ещё забиты склады!
Obseerv
Когда наступила пора выплачивать обещанное медикам и тому бизнесу, который признали пострадавшим, в смольном и обнаружили, сколько всего "выпало" из бюджета, когда остановили работу добросовестных плательщиков налогов... Так что решение открывать закрытое - вполне прагматичное! Москва уже давно открытая - от ограничений и запретов передвижения, и ничего!
Modest_5e4ce41f7533b
У любого опыта может быть и отрицательный результат.
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