Смольный разрешил работать театрам, кинотеатрам и фуд-кортам и проводить массовые мероприятия 18+

Но запрет не распространяется на работу театров и кинотеатров — их несовершеннолетние смогут посещать в сопровождении законных представителей. Для несовершеннолетних при этом по-прежнему запрещено посещение любых досуговых и торжественных мероприятий

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменение в 121-е постановление, регулирующее жизнь города во время пандемии коронавируса. В соответствии с новой редакцией снимаются запреты на проведение любых спортивных, культурных, массовых и иных публичных мероприятий для граждан старше 18 лет.

Также разрешена работа фуд-кортов, фуд-холлов и островных павильонов в торговых центрах. Изменения вступают в силу 12 сентября.



Также снимаются ограничения для санаторно-курортных организаций. Если ранее они могли принимать постояльцев для реабилитации и лечения, то теперь эта оговорка устраняется. Так же смогут работать пансионаты, дома отдыха и санаторно-оздоровительные детские лагеря.



Также чиновники отменили ограничения на работы библиотек, архивов, кадровых агентств и агентств недвижимости, офисов турфирм и экскурсионных бюро, салонов красоты и парикмахерских. Теперь туда можно прийти не только по предварительной записи, но просто так.

Ранее Александр Беглов написал письмо главе Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой разрешить возобновить работу театров, кинотеатров и фуд-холлов. До этого бизнес пожаловался на запреты в Федеральную антимонопольную службу.

