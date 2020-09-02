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02.09.2020 10:23
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Смольный разрешил работать театрам, кинотеатрам и фуд-кортам и проводить массовые мероприятия 18+

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменение в 121-е постановление, регулирующее жизнь города во время пандемии коронавируса. В соответствии с новой редакцией снимаются запреты на проведение любых спортивных, культурных, массовых и иных публичных мероприятий для граждан старше 18 лет.

Но запрет не распространяется на работу театров и кинотеатров — их несовершеннолетние смогут посещать в сопровождении законных представителей. Для несовершеннолетних при этом по-прежнему запрещено посещение любых досуговых и торжественных мероприятий

Также разрешена работа фуд-кортов, фуд-холлов и островных павильонов в торговых центрах. Изменения вступают в силу 12 сентября.

Также снимаются ограничения для санаторно-курортных организаций. Если ранее они могли принимать постояльцев для реабилитации и лечения, то теперь эта оговорка устраняется. Так же смогут работать пансионаты, дома отдыха и санаторно-оздоровительные детские лагеря.

Также чиновники отменили ограничения на работы библиотек, архивов, кадровых агентств и агентств недвижимости, офисов турфирм и экскурсионных бюро, салонов красоты и парикмахерских. Теперь туда можно прийти не только по предварительной записи, но просто так.

Ранее Александр Беглов написал письмо главе Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой разрешить возобновить работу театров, кинотеатров и фуд-холлов. До этого бизнес пожаловался на запреты в Федеральную антимонопольную службу.

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Комментарии (33)

2 ударная
Чиновникам ЗАРПЛАТУ полгода платили..
Из общака...
olla
сколько "полезной" деятельности выполняют чиновники последние полгода : запрещают/разрешают/опять запрещают/чуть-чуть разрешают - гордятся, наверное, своей работой...
Sanchapansa
Подумали бы господа из Смольного... слов нет! Спортивные мероприятия разрешены старше 18 лет! Основная масса спортсменов как раз до 18!!
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