Беглов попросил у Роспотребнадзора разрешения открыть театры, кинотеатры и фуд-корты. Ранее чиновники заявили, что составляют новый план ограничений

Как говорится в письме (копия есть в распоряжении «Фонтанки»), кинотеатры, театры и концертные залы, а также фуд-корты и магазины-«острова» в торгово-развлекательных центрах закрыты уже почти пять месяцев. «Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время», — сообщает губернатор.

Губернатор Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу по Петербургу Наталии Башкетовой с просьбой «определить условия» для открытия учреждений культуры и возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров.

Между тем у Петербурга есть позитивный опыт возвращения к привычной жизни: в соответствии с эпидемическими требованиями перестроили работу общественный транспорт, промышленные предприятия, торговля и сфера услуг. Учреждения культуры и владельцы торговых точек, фуд-кортов в ТРЦ тоже разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять, заявляет Александр Беглов.

Владельцы торговых центров и ресторанов сами разработали концепцию безопасного общепита в торговых центрах. Но Роспотребнадзор остался не впечатлён. О своем бедственном положении главе города сообщили и кинотеатры.

Тем временем чиновники ждут вторую волну пандемии коронавируса и готовят новый план введения ограничений. Тех, кого открыли последними, будут закрывать первыми.