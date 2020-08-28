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28.08.2020 16:28
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Беглов попросил у Роспотребнадзора разрешения открыть театры, кинотеатры и фуд-корты. Ранее чиновники заявили, что составляют новый план ограничений

Губернатор Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу по Петербургу Наталии Башкетовой с просьбой «определить условия» для открытия учреждений культуры и возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров.

Как говорится в письме (копия есть в распоряжении «Фонтанки»), кинотеатры, театры и концертные залы, а также фуд-корты и магазины-«острова» в торгово-развлекательных центрах закрыты уже почти пять месяцев. «Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время», — сообщает губернатор.

Между тем у Петербурга есть позитивный опыт возвращения к привычной жизни: в соответствии с эпидемическими требованиями перестроили работу общественный транспорт, промышленные предприятия, торговля и сфера услуг. Учреждения культуры и владельцы торговых точек, фуд-кортов в ТРЦ тоже разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять, заявляет Александр Беглов.

Владельцы торговых центров и ресторанов сами разработали концепцию безопасного общепита в торговых центрах. Но Роспотребнадзор остался не впечатлён. О своем бедственном положении главе города сообщили и кинотеатры.

Тем временем чиновники ждут вторую волну пандемии коронавируса и готовят новый план введения ограничений. Тех, кого открыли последними, будут закрывать первыми.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

bobanya1
А что, у чиновников Смольного возникла нужда на фудкортах харчеваться? )))
Или просто решили открыть, чтобы через пару недель опять закрыть на полгода?
Вспомнил прекрасную фразу: Хозяин так любил и жалел свою собаку, что купировал ей хвост по частям. )))
262462241
Не пандами я убила мой бизнес, государство убила мой бизнес!!!!
Merinainen
Снимает с себя ответственность. Такого убогого губера у нас еще не было.
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