«Снимите нас с ИВЛ». Общепит в ТЦ просит устранить коронавирусную дискриминацию

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Владельцы торговых центров и ресторанов сами разработали концепцию безопасного общепита в торговых центрах. Но Роспотребнадзор пока не впечатлён. «Предложения отдельных юрлиц не являются основанием для снятия ограничений», - ответили в ведомстве. Предприниматели предложили санитарным чиновникам присмотреться к общественному транспорту, а сами приготовились к экспериментам.

Условия возобновления работы общепита в торговых центрах Северной столицы стали темой онлайн-совещания между чиновниками Смольного, Роспотребнадзором и представителями бизнеса 14 августа. Поводом стала озвученная накануне консолидированная позиция правительства Северной столицы и Роспотребнадзора, которую в беседе с корреспондентом «Фонтанки» огласил вице-губернатор Евгений Елин.



По его словам, пока власти не готовы к новым послаблениям. «Коэффициент (распространения коронавирусной инфекции — прим. ред.) – единица, улучшения нет. Скоро первое сентября — приедут дети из разных регионов, вернутся родители из отпусков и приедут студенты в общежития из разных мест. Что с заболеваниями получим, не очень понимаем», — сказал чиновник. Фуд-корты — это места массовых скоплений людей, где крайне сложно проконтролировать соблюдение социальной дистанции и мер безопасности. По его мнению, петербуржцы смогут прекрасно обойтись без ресторанных двориков, поскольку могут питаться в ресторанах, кафе и столовых.

Но предприниматели считают несправедливой такую дискриминацию и предлагают Смольному открыть фуд-корты на тех же условиях, что и обычные рестораны. Письмо за подписью топ-менеджеров 25 крупнейших петербургских ТЦ ушло на имя губернатора Александра Беглова, главы петербургского Роспотребнадзора Натальи Башкетовой, вице-губернатора Евгения Елина и зампреда КППИТ Александра Ситова 13 августа (документ есть в распоряжении «Фонтанки»).



Если вкратце, то участники обещают соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра между столами, а также между работниками и посетителями, контролировать общее число посетителей на фуд-корте из расчета 1 человек на 4 кв. м, установить дезинфекторы для рук и не допускать скопления людей в общих технологических коридорах.

В ходе онлайн-совещания 14 августа представитель сети «Теремок» Анна Чернобокова добавила, что операторы готовы отказаться от одноразовой посуды, а также в случае необходимости разделить общую зону перегородками с отдельным входом и выходом. Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова предложила разрешить ресторанам торговать хотя бы навынос, выдавая товар в запечатанных пакетах с этикеткой «в ТЦ не вскрывать».

Второй фронт вновь открыл совладелец Fort Group Максим Левченко, уже привычно опубликовав обращение к губернатору Александру Беглову на своей странице Facebook. Он напомнил, что помимо фуд-кортов под запретом продолжают оставаться игровые, развлекательные зоны и кинотеатры, а также островные павильоны. По мнению предпринимателя, такие ограничения больше похожи не на карантинные меры, а на «санкции против неугодных». Причем бизнес не понимает, что должен сделать, чтобы чиновники разрешили им работать. «Дорожной карты выхода из режима ограничений как не было, так и нет. Ни вы лично, ни ваши замы не объяснили бизнесу, сможет ли мы задышать полной грудью или так и останемся подключенными к ИВЛ», - обратился Левченко к Александру Беглову.



Предыдущий эмоциональный призыв предпринимателя заставил чиновников в экстренном порядке запустить ТЦ. Правда, подарок в итоге обернулся наказанием, поскольку одновременно с этим как раз была запрещена работа фуд-кортов и фуд-холлов. По словам рестораторов, это обрушило их обороты до уровня апреля — на 90% к прошлому году, в итоге заведения или простаивают, или генерируют убыток. Сами ТЦ лишились платы в виде процента от оборота.

Потенциальный ущерб от сложившейся ситуации для городской экономики попытался оценить и Смольный. Как говорится в аналитической записке, подготовленной комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (есть в распоряжении «Фонтанки»), из-за действующих запретов к работе не могут приступить примерно 4000 сотрудников фуд-кортов. А сами предприятия общественного питания теряют ежедневно около 30 млн рублей. Таким образом, если ресторанные дворики не возобновят работу до конца года, рынок не досчитается примерно 5 млрд рублей. До пандемии на такой формат приходилось примерно 10% оборота общепита Северной столицы.



Но ни готовность бизнеса обеспечить меры безопасности, ни эмоциональные воззвания пока не тронули Роспотребнадзор. «На данный момент нельзя сказать, что ситуация стабильная, поэтому пока ограничения действуют», - заявил в ходе онлайн-совещания 14 августа заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Роспотребнадзора по Петербургу Игорь Ивуленок. В способности бизнеса избегать массового скопления людей сотрудник санитарного ведомства усомнился. «Давайте будем реалистами и понимать как происходит употребление пищи на этих самых фуд-кортах, никакого контроля и ограничений не происходит», - отметил он. А на вопрос бизнеса, готов ли Роспотребнадзор в принципе рассмотреть предложения и, в случае сомнений, провести эксперимент, ответил категорично: «Критерием снятия ограничений не являются предложения отдельных юридических лиц».

«Мы недовольны, мы не понимаем суть, почему нельзя работать, если проблема со скоплением людей будет решена. И если ТЦ и ресторанам разрешили работать на определенных условиях, то почему фуд-кортам нельзя», - задал риторический вопрос совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. Сохранение ограничений, по его словам, может привести к банкротству компаний.



Рестораторов поддержали представители туристической отрасли. По словам директора туристической компании «Арт-Тревел» Марии Ушаковой, ни Смольный, ни Роспотребнадзор так и не представили доказательств того, что именно фуд-корты являются главными рассадниками COVID-19, а не, к примеру, общественный транспорт, который работает без всяких ограничений. «Хватит говорить, что бизнес несознательный, фуд-корты ужасны. В троллейбусе 20% людей в масках, и никакого контроля там нет», - заявила она.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»