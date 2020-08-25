Открытое последним закроют первым. Смольный ждет вторую волну коронавируса в сентябре и составляет график запретов

Прорыва в борьбе с COVID-19 за прошедшие месяцы не произошло, доложили чиновникам ученые. Чтобы избежать тотального локдауна, правительство готовится к ужесточению режима.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

За полгода, пока пандемия коронавируса бушевала в Северной столице, коллективного иммунитета у населения не сформировалось, на массовую вакцинацию рассчитывать пока не приходится, а официальная статистика заболеваемости не отражает реальную картину. Чтобы справиться со второй волной понадобятся «исключительные меры», заявили эксперты и предложили чиновникам сделать ставку на прививки от гриппа, увеличить охват тестирований, вести пропаганду масочного режима и устроить «штабные игры».

О том, что Смольный составляет план введения новых коронавирусных ограничений, «Фонтанке» рассказал 25 августа вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. За последнюю неделю Северная столица соскочила с неустойчивого плато — число выявленных заболеваний снова начало расти. А ученые под руководством вице-губернатора Владимира Княгинина официально подтвердили, что городу следует готовиться к встрече второй волны пандемии.



По словам Евгения Елина, работа идет в нескольких направлениях. К примеру, комздрав получил поручение губернатора вновь подготовить план развертывания коек. «Прямой симметрии [с ситуацией на пике пандемии] не будет, так как есть еще грипп. Не все койки один в один будут участвовать [в лечении больных коронавирусом], часть коек и клиник должна быть предусмотрена для лечения пневмонии, которая вызвана не ковидом», - пояснил он.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию разрабатывает план введения ограничительных мер. Вероятнее всего, первую очередь, будут запрещать то, что разрешили последним — например, работу ТЦ и ресторанов. Но полной ясности нет, так как нет пока позиции Роспотребнадзора. Санитарное ведомство должно на федеральном уровне дать рекомендации, при каком значении распространения заболевания и наличия свободных коек вводить те или иные запреты. Но, по словам Евгения Елина, полной симметрии не будет и здесь. «Локдауна желательно избежать», - сказал он. КЭПИСП также просчитает экономические последствия от возможных ограничений. Будет ли план-график в этот раз публичным, или снова останется документом для внутреннего пользования, пока не решено.



По данным «Фонтанки», действия чиновников во многом опираются на выводы, сделанные рабочей группой по анализу и прогнозированию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Встреча состоялась еще 13 августа под председательством вице-губернатор Владимира Княгинина, участие принимали представители Политехнического университета, СПбГУ, Новосибирского государственного университета и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. В аналитической записке, подготовленной по итогам собрания 22 августа, оценивается вероятность второй волны и приводятся рекомендации для лиц, принимающих решения. «Фонтанка» ознакомилась с документом и приводит основные выводы.

Что проходит в мире

«За последние месяцы прорыва в борьбе с COVID-19 не произошло», говорится в первом же пункте доклада. Зато с начала пандемии у ученых появились некоторые новые знания. Во-первых, бессимптомные носители выделяют вирус так же долго, как симптомные. Во-вторых, вирус активно выделяется первые 8 дней. На 10-й день вероятность передать вирус приближается к 6%, а на 12-й равна 0%. «В этой связи CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США — прим.ред.) и ВОЗ сократил рекомендации по периоду выхода из самоизоляции с 14 до 10 дней.



Коллективный иммунитет (60-70% переболевших) не достигнут ни в одной стране мира, и вряд ли будет достигнут в 2020-2021 годах. При этом коронавирус косит не только стариков. По данным ВОЗ, доля инфицированных в Европе людей в возрасте от 15 до 24 лет за последние пять месяцев выросла с 4,5 до 15%. Перенесенные ранее заболевания другими типами коронавируса поможет легче перенести COVID–19. Но массово выявлять такой иммунитет довольно затратно. А действенность лечения плазмой переболевших пока не доказана.

Частота тяжких пневмоний по-прежнему требует выделять COVID-инфекцию как специфичную и не смешивать с другими ОРВИ «Это значит, что мероприятия по профилактике и отслеживанию рисков должны вестись в прежнем объеме, а также иметь резервы к росту в случае «осенней волны», - говорится в аналитической записке. Смягчение режима социального дистанцирования и ослабление контроля за использованием СИЗ «неизбежно приведет к росту числа новых случаев заражения», - предрекают эксперты рабочей группы.



Что происходит в Петербурге

В Северной столице всплеск новых случаев заболеваний ждут к середине сентября - началу октября. Причина — с началом учебного года вновь возникнут «плотные по уровню контактов коллективы». При этом индекс самоизоляции «Яндекса» для Петербурга уже фактически сравнялся с февральскими показателями, а загрузка общественного транспорта достигла 75%, но в начале сентября вплотную приблизится к 100%.

Согласно официальной статистике, в последние пять дней ежедневное число новых случаев составляет около 180, тогда как до этого почти месяц держалось на отметке 160. Коэффициент распространения коронавируса снова превысил единицу - сейчас он 1.1. Но рабочая группа призывает относиться к цифрам осторожно, фактически признавая, что официальные данные не всегда соотносятся с реальностью. «Текущее снижение количества тестирования приводит к снижению выявляемости заболевших, поэтому может сложиться впечатление, что эпидемия миновала. Однако это – поверхностные наблюдения», - говорится в документе.

Ранее замглавы комздрава Андрей Сарана признал, что ежедневное число госпитализированных на четверть больше, чем официально заболевших. «Вы говорили о тех, у кого ПЦР [тест выявил] вирус, я говорю о тех, кто реально больной приехал в стационар», — пояснил чиновник в ходе онлайн-конференции с бизнесом.

Снижение числа тяжелых больных может быть волновым явлением. Снижение тяжести протекания заболевания ученые пока объяснить не могут, но говорить о накопившемся популяционном иммунитете рано, считают они. Ранее НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера сообщило, что на середину июня 2020 года иммунитетом к SARS-CoV-2 обладали 26% петербуржцев. Но серологическое исследование, проведенное клиникой «Скандинавия» по международным методикам, показало, что менее 10% населения имеют антитела к коронавирусу. Это в целом соответствует значениям, полученным при аналогичных обследованиях в других крупных городах, переживших эпидемию в схожих масштабах, отмечается в документе.

Эксперты осторожно намекают чиновникам, что было бы неплохо изменить методику подсчета. «Есть вероятность того, что картина должна быть скорректирована путем совмещения систем учета по заболевшим, смертности, стационарам. Рекомендуется совместить данные системы на уровне региона», - сообщает рабочая группа.



Уповать на вакцину пока не приходится. Препарат «Гам-КОВИД-Вак», созданный НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, был зарегистрирован в августе, хотя эпидемиологическая эффективность препарата не изучалась. Идут клинические испытания других отечественных разработок. Но пока не решен вопрос с масштабным производством, вакцина физически охватит мало людей, говорится в аналитической записке. Вряд ли стоит ожидать появление эффективного препарата в объемах, достаточных для проведения массовой вакцинации, ранее середины 2021 года.

Что делать

Рабочая группа предлагает лицам, принимающим решения, «сохранять высокую организационную готовность к резкому подъему числа новых заболеваний COVID-19». В частности, иметь согласованный с Минздравом РФ план развертывания клинических мощностей, серьезно наращивать базу интенсивной терапии и увеличивать инфектологическую базу, усилить и расширить госпитальную базу в «Ленэкспо» для средних и среднетяжелых пациентов, а тяжелых концентрировать в специализированных инфекционных стационарах.

Во-вторых, ученые предлагают усовершенствовать систему тестирования. К примеру, проверять людей при отсутствии симптомов, но при первых подозрениях на контакты с больными COVID-19. Необходимо увеличивать как число лабораторий, аккредитованных Роспотребнадзором, так и их мощности. Целесообразно наращивать объемы повторных тестов, чтобы снизить число ложноотрицательных результатов, а также делать больше тестов на антитела. Наконец, нужно научиться быстрее отличать коронавирус от гриппа и других ОРВИ.

Еще одна мера - расширить вакцинацию от гриппа и пневмококковой пневмонии, особенно для групп риска. Это позволит резко снизить нагрузку на систему здравоохранения и сэкономить и так дефицитный ресурс клинических мощностей. В оценке тех, кому прививки необходимы в первую очередь, рабочая группа предлагает использовать не только отраслевой подход, но комплексный индекс, учитывающий вероятность встретиться с больным и частоту контактов с другими людьми (в качестве инструмента предлагается калькулятор Департамента труда США).

Будет ли новый локдаун

Ранее введенные коронавирусные ограничения лишат Петербург 4% ВРП, ранее подсчитали в Смольном. Несмотря на то, что большинство запретов к настоящему моменту отменены, восстановиться к концу года удастся не всем отраслям экономики, признали чиновники.

Чтобы не усугубить ситуацию, властям Петербурга следует «предпринять исключительные меры по недопущению нового (повторного) блокирования отдельных секторов экономики города», - говорится в докладе. В частности, должен быть план «эффективного принуждения и стимулирования», включая пропаганду соблюдения масочного режима, мер социального дистанцирования и гигиены. Например, в Великобритании эта обязанность возложена на созданный медиками и эпидемиологами Объединенный центре биобезопасностни (Joint Biosecurity Centre).

Повторный тотальный локдаун вряд ли будет введен — во всяком случае ВОЗ советует отказаться от такой меры, да и большинство европейских стран переходят от политики «социального дистанцирования», к политике «сдерживания».

Но новых ужесточений режима все же исключать нельзя. Ученые советуют чиновникам согласовать с Роспотребнадзором план ограничений на транспортные сообщения, работу отдельных организаций и секторов экономики города, а также пороговые значения новых случаев заболеваний, при которых данные меры будут вводиться. «Запаздывание с принятием мер по ужесточению режима социального дистанцирования и введения ограничений на коммуникации может привести к утрате контроля над развитием эпидемии в Петербурге», - подчеркивают эксперты.

В заключение рабочая группа предлагает Смольному провести «штабную игру» с участием самих чиновников, врачей, транспортных компаний и других отраслей «для отработки возможных сценариев действия с условиях осени-зимы 2020/2021 года». Евгений Елин сообщил «Фонтанке», что такие «учения» действительно планируется провести, но после того, как комздрав и комитет по экономической политике завершат разработку своих планов. На них будет обкатываться работа штаба, проверяться прочность медицинской системы, готовность личного состава, материально-технической базы, а также оцениваться резервы и меры поддержки экономики.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

