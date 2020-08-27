«Больше трети кинотеатров в стране не поднимутся»

Владельцы кинотеатров рассказали «Фонтанке», почему последнее решение Смольного не открывать их в сентябре сыграло решающую роль, и сколько лет понадобится, чтобы вернуть их бизнес к докоронавирусному состоянию

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ

Согласно календарю, 27 августа отмечается День российского кино. Но, по постановлению Смольного №121, регулирующему работу организаций, в Петербурге его не отметить: кинотеатры, за исключением областного в МЕГА-Дыбенко, останутся закрытыми до 20 сентября, если городские власти срочно не внесут изменений в документ. Участники рынка предупреждают: горожане не увидят «Довода» Кристофера Нолана и других громких картин, премьеры которых были перенесены на сентябрь из-за пандемии. Сами кинотеатры это лишает надежд на скорое восстановление и может привести к закрытию еще большего числа залов навсегда.

Ассоциация владельцев кинотеатров накануне Дня кино поздравила губернатора Александра Беглова «открыткой» в соцсетях, в которой напомнила: залам не разрешено работать уже пять месяцев, а никакой поддержки они не получили. Бизнес в риторике использовал тактику нападения: если в Москве обстановка позволяет открывать кино, а в Петербурге - нет, как же такую обстановку допустили?

«Ситуация, когда органы исполнительной власти принимают те или иные решения, не неся при этом никакой ответственности за последствия таких решений, в конечном итоге приводит к полной безответственности лиц, принимающих решения, - выступил от имени членов ассоциации ее глава Олег Березин. - Возникает вопрос: а почему в нашем городе такие показатели? Чем ситуация в Санкт-Петербурге в прошедшие месяцы коренным образом отличалась от ситуации в Москве, которая с 1 августа приняла решение о возобновлении работы кинотеатров? Не является ли это проблемой именно качества принятых решений властей нашего города?»

В своем письме владельцы кинотеатров сформулировали требование: «Снимите ограничения на работу кинотеатров с 1 сентября 2020 года или компенсируйте наши расходы по содержанию простаивающих не по нашей вине предприятий».



Среди дополнительных аргументов в послании — финансовое положение тысяч сотрудников кинотеатров в Петербурге и, наконец, статус культурной столицы: какая культура без кинотеатров?

Еще одно письмо, уже официальное, 27 августа отправилось главе петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. В нем кинотеатры попросили открыть их с 3 сентября — то есть непосредственно в дату выхода «Довода» на экраны. При необходимости владельцы залов готовы сократить количество сеансов до 70% от прежнего. При этом тут же приводится статистика по открытым в других регионах кинотеатрам: их «среднесуточная посещаемость сегодня не превышает 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

«То есть в хорошо вентилируемом помещении кинозала, объемом одну тысячу кубических метров, в реальности сегодня одновременно находится не более 10-15 человек, - говорится в послании к Наталии Башкетовой. - Согласитесь, трудно представить себе общественное место с более низкой концентрацией людей». Вдобавок ко всему, в интернете была создана петиция, адресованная губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину. Петицию подписали так же сети кинотеатров: Каро, Объединённая сеть кинотеатров, Синема5, Киноград и другие. Ее выход сеть кинотеатров «Мираж-синема» сопроводила пресс-релизом.



«Мы неоднократно писали и продолжаем писать письма, в том числе и коллективные, - описал в нем ситуацию совладелец сети Олег Ивонинский. - Наши запросы остаются без ответов и контраргументов. Обращались к губернатору, писали в чат по поддержке малого и среднего бизнеса, где присутствует вице-губернатор Евгений Елин. Никаких ответов и комментариев со стороны властей мы не получили. Индустрия уже понесла колоссальные убытки и продолжает их нести с каждым днем простоя кинотеатров. Новое решение уважаемого губернатора – это «контрольный выстрел в голову» для кинобизнеса Петербурга».

«Нас очень просто проверить»

Пока единственная форма показов, разрешенная и действующая в Петербурге, - это автокинотеатры. С 28 по 30 августа временный автокинотеатр ко Дню кино на три вечера откроется во внутреннем пространстве Гостиного двора. Организатор этого фестиваля, получившего имя Summertime Kino&Teatr Festival, - Станислав Ершов, создавший кинотеатр Angleterre Cinema Lounge, где показывают авторское кино и проводят специальные события, встречи с авторами.



Станислав Ершов Фото: из личного архива

В беседе с «Фонтанкой» Станислав рассказал, что изначально фестиваль в Гостином задумывался не как временная мера, а как торжественное событие по случаю долгожданного открытия кинотеатров всего города после месяцев закрытия — настолько велика была уверенность, что это произойдет. Но кинотеатры не открыли, и на фестиваль легла другая миссия — привлечь внимание к проблеме. И обратить внимание на необходимость диалога между властями и представителями пострадавшей отрасли.

«Насколько я понимаю, пока по стране открыто меньше 40% экранов, - рассказывает Ершов. - Во всей РФ на сегодняшний день, если не ошибаюсь, где-то 4600 экранов (для сравнения, в Америке - 50 тысяч экранов). Из этих 4600 открыто меньше половины».

У самого Angleterre Cinema Lounge сейчас ситуация наиболее благополучная: отель с первого же дня закрытия кинотеатра не стал брать с него арендную плату.

«Все сервисы «Англетера» находятся на аутсортинге, - раскрыл он схему выживания. - У меня минимальный штат персонала, всего несколько человек, и поэтому серьезных проблем мы не испытываем. Есть текущие расходы, связанные с поддержанием технического комплекса, но это несколько тысяч рублей в месяц - грубо говоря, нужно протирать линзы проектора. У нас достаточно дорогостоящее ультрасовременное технологическое оснащение всей площадки — начиная от серверных и заканчивая проектором, оптикой, - это все нельзя просто выключить, и оставить стоять — оно должно обслуживаться. Но мы — «счастливый» случай. Потому что так был организован бизнес, который в этом формате - небольшого клубного кинотеатра - позволил с первого дня плавно перейти в другое состояние без серьезных потерь. Да, есть долги, связанные с прокатом, но это решается».



Собеседник «Фонтанки» пояснил, что у больших кинотеатров, в отличие от «Англетера», — две больших статьи расходов в нынешней ситуации - аренда и зарплата персонала (кассиры, киномеханики, маркетинг, штат кафе).

«Уже полгода собственники покрывают это самостоятельно за счет собственных средств. Я думаю, больше трети кинотеатров в стране не поднимутся после того, как будут сняты эти ограничения. Не выживут», - прокомментировал он.

«Фонтанка» попросила эксперта «разложить по полочкам» экономику работы кинотеатра.

«Кинотеатр собрал условные 100 рублей. 50 рублей ушло сразу компании-правообладателю, то есть в кинотеатре осталось 50 рублей. Из этих оставшихся 50 рублей нужно заплатить аренду, эквайринг (много билетов продается в электронном виде, соответственно, от 3 до 5 процентов забирает «Яндекс» и прочие), нужно заплатить за персонал, электричество, коммунальные расходы, - рассказал Ершов. - На самом деле, картина не настолько радостная. Если в кинотеатре есть какой-то бар или ресторан, то прибыли, которые приносят сам по себе кинотеатр и сам по себе ресторан, где-то сопоставимы. В моем представлении из оставшихся 50 процентов десять — это прибыль кинотеатра. А от 30 до 40 процентов - это расходы кинотеатра на обслуживание самого себя».



Поскольку отчисления правообладателям поступают с каждого проданного билета, а не за количество сеансов, показ фильмов даже при половинной заполненности зала оказывается для кинотеатра «Англетера» выгодным — на востребованный фильм можно просто удвоить число сеансов.

«Кинотеатральный показ — вещь абсолютно управляемая и контролируемая, - говорит Станислав Ершов. - И очень странно, что нас не открывают — нас же очень просто проверить: у нас у всех стоят фиксирующие камеры в зале, можно прийти полистать, кто сидел в масках, кто без масок. То есть с нами построить диалог с точки зрения Роспотребнадзора гораздо проще, чем с каким-нибудь рестораном. У нас все на виду».

Восстановление займет пять лет

Чтобы узнать взгляд на проблему кинотеатров другого, более массового типа, «Фонтанка» обратилась к генеральному директору сети кинотеатров «Мираж Синема» Виктору Рудману.

В эту сеть входит 24 кинотеатра по стране, из которых десять находится в Петербурге. После пандемии, с его слов, один или два кинотеатра, в том числе в нашем городе, придется закрыть.

«Каждый кинотеатр в закрытом состоянии обходится в очень весомую сумму, - рассказал собеседник «Фонтанки». – Большинство арендодателей пошли нам навстречу и предоставили скидки по арендной плате. Несмотря на это, наши ежедневные расходы очень высоки, поскольку даже закрытый кинотеатр надо поддерживать в состоянии готовности к открытию, оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги в размере 200-500 тысяч в месяц за кинотеатр».

Безусловно, после открытия вырастут затраты на оплату труда сотрудников, а также эксплуатационные расходы. Но прокат фильмов все равно сделает существование более приемлемым. Даже притом, что практика уже открытых кинотеатров в Москве показывает: даже работая, площадки в нынешних условиях убыточны. Срок выхода из этой ситуации при идеальном раскладе собеседник «Фонтанки» оценил в пять лет.

По словам Рудмана, никакой помощи от государства отрасль не получила, поскольку условия для получения субсидий имеют так много критериев, что соответствовать всем им нереально. В итоге приходится занимать, но и заемные деньги уже закончились.



Виктор Рудман Фото: из личного архива

«3 сентября выходит очень важный фильм - «Довод» Кристофера Нолана. И все эти пять с половиной месяцев мы питали надежду на то, что придет какой-то фильм, и мы сможем минимизировать убытки, которые несем ежемесячно. И вот он приходит — а мы закрыты. У нас основные активы расположены все-таки в Санкт-Петербурге — у нас 10 кинотеатров находятся здесь. И, конечно, для нас это удар ниже пояса. И мы предпринимаем все возможное, чтобы все-таки нас открыли. Потому что не вижу никакой логически объяснимой причины, чтобы держать нас закрытыми. Тогда, когда открыто практически всё, включая рестораны, бары, клубы, бассейны, бани, фитнес-центры - всё работает в полном объеме, люди ходят, радуются. Никто не соблюдает дистанцию, масочный режим».

Кроме «Довода» в сентябре планируются к выходу и другие перспективные в плане сборов картины — нынешняя осень в этом плане необычна, чаще всего блокбастеры «заканчиваются» к середине августа. Тем важнее для кинотеатров начать работу. Важно это и для тех, кто привык следить за крупными релизами своевременно и на большом экране.

«Фонтанка» поинтересовалась, как решали проблему простоя кинотеатров за границей.

«И в Штатах, и в Евросоюзе, и в Корее, и в Китае выделяли суммы на поддержку кинотеатров, - рассказал Виктор Рудман. - Государство принимает решение — и оно поддерживает кинотеатры, такой сценарий тоже возможен. Невозможен только тот сценарий, какой у нас разворачивается: чиновники принимают решение, и никто не помогает — как хотите, так и живите».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

