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08.09.2020 23:20
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В Москве умерли еще 12 человек с подтвержденным COVID-19

В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, подводит итоги 8 сентября столичный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число умерших в Москве составляет 4933. Это самый высокий абсолютный показатель в России. По количеству смертей на 100 тысяч населения столице далеко до Санкт-Петербурга: 39,3 против 47,7.

В Москве менее десяти человек за сутки не умирает с 26 июля 2020 года.

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