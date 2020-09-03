Обозреватель «Фонтанки» — о том, чем фильм культового режиссера необычен для него самого и почему на сеанс нельзя опоздать даже на несколько секунд.

Фото: скриншот видео с Youtube

Пока кинотеатры Петербурга только готовятся к открытию, в прокат, в том числе в Ленобласти, вышел, безусловно, один из главных и самых ожидаемых фильмов сезона — «Довод» Кристофера Нолана. «Довод» ждали в принципе, потому что Нолан, автор «Темного рыцаря», «Начала» и «Дюнкерка», — едва ли не единственный живой и активно работающий по-настоящему культовый режиссер, чьи ленты имеют по всему миру тьму неистовых поклонников, а в России и не только — армию ненавистников (ну, как-то так сложилось — уже не объяснить, почему). Ждали, потому что атмосфера вокруг фильма была мистической и таинственной: сюжет держался в секрете, все участники съемок держали рот на замке, а те, кто что-то видел на площадках в Таллине, Осло, Греции, Индии, Лондоне, сообщали о каких-то странных чудесах, погонях и путешествиях во времени. Наконец, ждали втройне — потому что с марта, когда весь мир ушел на карантин, а кинотеатры закрылись, было очевидно: откроются они только «Доводом». Когда выйдет фильм Нолана — тогда и прокат вернется. А значит, тогда же выпустят все остальные перенесенные релизы, в диапазоне от «Чудо-женщины» до нового «Бонда».



С одной стороны, из-за этого факта в связи с «Доводом» грех не припомнить самый успешный фильм Нолана, «Начало»: ну как такой каламбур не использовать? С другой, режиссер действительно вернулся после архаичной, классицистской военной драмы «Дюнкерк» к формату эффектного и хитро скроенного головоломочного кино, фантастики, построенной на невероятных допущениях. В «Начале» это была возможность конструировать сны. Здесь — невероятный факт: время можно разворачивать вспять. Допущение, прямо скажем, куда более эффектное и кинематографичное. В «Начале» были просто красивые картинки и захватывающие спецэффекты. Здесь — невероятные изыски, как сюжетные, так и визуальные: даже удивительно, сколько Нолан может выжать из приема обратного развития действия, движения «задом наперед», которому столько же лет, сколько кино.

Главный герой (он и носит лишь прозвище Протагонист и имени не имеет) служит в секретной организации, способной предотвращать катастрофы, которые должны произойти. Вместе с напарником ему предстоит нарушить планы коварного русского олигарха: он собирается рвануть целую сеть из плутониевых бомб. Проблема состоит лишь в том, что олигарх — тоже мастер перемещений, и владеет этим искусством едва ли не лучше спецагентов.



С этой сюжетной канвой добротного экшна Нолан обходится так же, как прежде обходился и с комиксами о Бэтмене, и с форматом боевика в «Начале»: усложняет, дорисовывает множество хитростей и параллельных линий. Тут есть и скачки во времени, и поединки героев — буквально с самими собой, и неожиданная развязка. Есть множество мелких деталей, за которыми нужно следить, чтобы не потерять нить сюжета. Это не говоря о невероятной насыщенности действия: «Довод» стартует «с места в карьер», пропустив первые десять секунд, зритель рискует ничего в фильме вовсе не понять.

Но куда более изобретателен «Довод» в плане визуальном: и так ясно, что Нолан именно что визионер, мастер мощно оркестрованных зрелищ, громких массовых сцен и большого стиля. Но здесь это доведено вовсе до мегаломании. Вместе с оператором-экспериментатором Хойте ван Хойтема (с ним же он делал «Интерстеллар» и «Дюнкерк») он выжимает из идеи инверсии максимум. Даже без полугода закрытых кинотеатров и почти забытого эффекта смотрения фильмов на большом экране эти трюки и эффекты смотрелись бы с открытым ртом: чего стоят одни перестрелки, развивающиеся «задом наперед», с зарастающими на глазах отверстиями от пуль, и одновременная битва двух армий, живущих в разных временных потоках. По части зрелищности «Довод» опережает и «Начало» с его эстетством, и космические красоты «Интерстеллара».



Притом, что это ровно тот Нолан, которого все ждали, «Довод» для режиссера — вещь новая и необычная. Хотя бы потому, что до сих пор он тасовал одну колоду актеров: везде снимал Тома Харди (Бэйн в «Рыцаре», один из жуликов из «Начала», летчик-герой из «Дюнкерка»), Киллиана Мерфи (Пугало в «Рыцаре» и олигарх из «Начала», психопат-матрос из «Дюнкерка»), Кристиана Бейла. Здесь из его классической команды остался один заслуженный джентльмен — Майкл Кейн в крохотной роли шишки из МИ-6. Протагониста играет Джон Дэвид Вашингтон, звезда оскароносного «Черного клановца». Его напарника — Роберт Паттинсон, кажется, окончательно ставший лицом нового поколения. Антагониста, русского олигарха, — Кеннет Брана. Наконец (повод для того, чтобы удивиться не на шутку), появляется Юрий Колокольников в почти бессловесной, но уж очень яркой роли лысого громилы, помощника олигарха. Если Вашингтон и Паттинсон ничем тут не удивляют, лишь показывая еще раз свой высоченный уровень игры, то Брана умудряется в «Доводе» просто заново родиться. Шекспировский актер, театральный патриарх, со всей своей статью, златовласостью и пригожестью, внезапно показывает удивительную способность быть не просто пугающим, а отталкивающим, жутким, патологическим типом. Его персонаж единственный чувствует себя в этом королевстве кривых зеркал как рыба в воде.



Полгода мы только и говорили, что о смерти кинотеатров, о том, что после перерыва им уже не оправиться, что эпидемия нанесла по большому кино самый страшный, возможно, смертельный удар, и теперь все привыкнут смотреть кино на стриминговых платформах, а студии перейдут исключительно на ленты для них. И вот теперь Нолан выкатывает настоящий гимн большому экрану и его возможностям. Наглядно показывает: при том, что кино, возможно, будет меньше, его производство станет дороже и сложнее, никакой стриминг такое шоу — с деталями, сложными сюжетными вывертами, эффектами — никогда не заменит.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

