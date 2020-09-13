МВД не нашло нарушений, способных повлиять на итоги выборов. ЦИК обвинил наблюдателей в провокациях

МВД России не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги единого дня голосования. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой, выступая в ЦИК 13 сентября.

«На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано», - сказал он (цитата по ТАСС).

Всего МВД получило 2 539 сообщений о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования. Они касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, вмешательства в работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней. МВД также выявило «массированные вбросы» ложной информации «для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации», отметил Горовой.