МВД не нашло нарушений, способных повлиять на итоги выборов. ЦИК обвинил наблюдателей в провокациях
МВД России не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги единого дня голосования. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой, выступая в ЦИК 13 сентября.
«На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано», - сказал он (цитата по ТАСС).
Всего МВД получило 2 539 сообщений о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования. Они касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, вмешательства в работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней. МВД также выявило «массированные вбросы» ложной информации «для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации», отметил Горовой.
Ранее совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировал серьезных нарушений на текущих выборах. В то время как движение «Голос» заявило о 1175 сообщениях о нарушениях из 57 регионов за время избирательно кампании.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала коллег из избирательных комиссий отменять результаты в случае нарушений. «Если есть какие-то нарушения, не сомневайтесь, отменяйте результаты! Никаких сомнительных побед нам не нужно», - цитирует ее официальный телеграм-канал Центризбиркома. В то же время Элла Памфилова сообщила о наличии в ряде регионов наблюдателей, которые «могут вести себя откровенно по-хамски, срывая работу комиссии». «Нам нужны наблюдатели, а не устроители провокаций!», - заявила она.
Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.